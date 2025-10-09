Silberpreis erreicht höchsten Preis aller Zeiten

Der Preis für Silber zieht weiter an. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagnachmittag vermeldete, wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 51,23 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa fünf Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie.

Auch Bloomberg meldete mit einem Spotpreis von 50,85 Dollar die höchsten Niveaus seit Jahrzehnten, merkte aber an, dass der maßgebliche Future-Preis an der New Yorker Terminbörse Comex das Allzeithoch von 50,35 Dollar aus dem Januar 1980 noch nicht überschritten habe. Damals versuchten die Milliardärsbrüder Hunt, den Silbermarkt in die Ecke zu drängen, was zu einem steilen Preisanstieg führte.

Silber sticht Gold im bisherigen Börsenjahr aus

Der "kleine Bruder" des Edelmetalls Gold setzt damit seine Rally fort. Seit Jahresbeginn hat Silber, in Dollar gerechnet, gut 72 Prozent hinzugewonnen, fast 20 Prozentpunkte mehr als das ebenfalls stark gefragte Gold.

Treiber dieser Rally sind die mittlerweile hohen Bewertungen an den Aktienmärkten, vor allem aber Furcht vor einer nicht mehr unabhängigen US-Notenbank Federal Reserve und Bedenken bezüglich der Budgetsituation der Vereinigten Staaten. Der aktuell laufende Regierungsstillstand gibt Anlegern zudem einen weiteren Anlass, in "sichere Häfen" wie Gold und Silber zu wechseln.

Ebenso stützt der sogenannte "debasement trade" (Abwertung) die Preise von Edelmetallen, wie auch von Kryptowährungen wie Bitcoin. Die Angst, dass die Inflation weiter den Wert mancher Finanzanlagen aufzehrt und eine zügellose Ausgabenpolitik diesen Effekt noch verstärkt, treibt die Anleger aus Währungen und in diese als Wertspeicher wahrgenommenen Anlagen.

Für Anleger in US-Dollar hat sich das bislang gelohnt - der "Greenback" hat in diesem Jahr bereits mehr als ein Zehntel seines Werts zum Euro eingebüßt. Daher fallen jedoch die Gewinne der üblicherweise in Dollar gehandelten Edelmetalle für Anleger in Euro weniger groß aus. So stieg der Silberpreis in Euro ebenfalls deutlich, aber eben nicht so stark wie in Dollar gerechnet.