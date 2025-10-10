Werbung ausblenden
Dax Chartanalyse 10.10.25

Kurzfristig dominieren im Dax die Abwärtsrisiken Richtung 24.300 Punkte

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.77024.700
Dax-Unterstützung24.30023.700

Dax-Rückblick:

Der Dax markierte gestern ein neues Allzeithoch um 24.770 Punkte, kam jedoch am Nachmittag unter Verkaufsdruck und gab zwischenzeitlich gut 150 Punkte ab vom Tageshoch. Diese Kursperformance hinterließ eine negativ zu interpretierende Kerze im Tageschart des deutschen Leitindex.

Dax-Ausblick: 

Mit dem gestrigen Tageshoch dürfte der Aufwärtsimpuls im Dax zunächst beendet worden sein, größere Gewinnmittnahmen vor dem Wochenende wären am Nachmittag keine allzu große Überraschung. 

Unterhalb von 24.770 Punkten wird für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur zurück in den Bereich 24.300 bis 24.500 Punkte favorisiert. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
Werbung

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 10.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 18.048,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 10.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.892,75 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 09.10.2025
Dax erreicht Kursziel - jetzt könnten Gewinnmitnahmen kommengestern, 11:16 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 08.10.2025
Weg des geringsten Widerstands: Dax hat Potenzial bis 24.600 Punkte08. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 06.10.2025
Dax hat oberhalb von 24.300 Punkten gute Aussichten06. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden