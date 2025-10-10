Dax-Widerstand 24.770 24.700 Dax-Unterstützung 24.300 23.700

Dax-Rückblick:

Der Dax markierte gestern ein neues Allzeithoch um 24.770 Punkte, kam jedoch am Nachmittag unter Verkaufsdruck und gab zwischenzeitlich gut 150 Punkte ab vom Tageshoch. Diese Kursperformance hinterließ eine negativ zu interpretierende Kerze im Tageschart des deutschen Leitindex.

Dax-Ausblick:

Mit dem gestrigen Tageshoch dürfte der Aufwärtsimpuls im Dax zunächst beendet worden sein, größere Gewinnmittnahmen vor dem Wochenende wären am Nachmittag keine allzu große Überraschung.

Unterhalb von 24.770 Punkten wird für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur zurück in den Bereich 24.300 bis 24.500 Punkte favorisiert. Ein schönes Wochenende allen Lesern!