|Dax-Widerstand
|24.770
|24.700
|Dax-Unterstützung
|24.300
|23.700
Dax-Rückblick:
Der Dax markierte gestern ein neues Allzeithoch um 24.770 Punkte, kam jedoch am Nachmittag unter Verkaufsdruck und gab zwischenzeitlich gut 150 Punkte ab vom Tageshoch. Diese Kursperformance hinterließ eine negativ zu interpretierende Kerze im Tageschart des deutschen Leitindex.
Dax-Ausblick:
Mit dem gestrigen Tageshoch dürfte der Aufwärtsimpuls im Dax zunächst beendet worden sein, größere Gewinnmittnahmen vor dem Wochenende wären am Nachmittag keine allzu große Überraschung.
Unterhalb von 24.770 Punkten wird für die kommenden Stunden und Tage tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise Korrektur zurück in den Bereich 24.300 bis 24.500 Punkte favorisiert. Ein schönes Wochenende allen Lesern!
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY758D) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 3,00 (Stand: 10.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 18.048,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY757X) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 6,00 (Stand: 10.10.2025), die Reset-Barriere liegt bei 27.892,75 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
