Trading-Chance Lockheed Martin: Gewinnsprung erwartet

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. Lockheed Martin hat inzwischen bereits 22 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit seinerseits zu einem Dividenden-Aristokraten. Angesichts der guten Auftragslage erachten wir es als sehr realistisch, dass das Unternehmen auch in den nächsten drei Jahren die Ausschüttung an seine Aktionäre abermals erhöht, womit man zu der erlesenen Auswahl zählen würde.

Was macht Lockheed Martin?

Zu den Hauptgeschäftsbereichen von Lockheed Martin gehören Aeronautics, in dem sich das Unternehmen auf die Entwicklung und Herstellung von Militärflugzeugen konzentriert. Ein bekanntes Beispiel ist das Kampfflugzeug F-35 Lightning II. Ein weiteres Segment ist Missiles and Fire Control, welches sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Raketenabwehrsystemen, Feuerleit- und Kontrollsystemen sowie taktischen Raketen beschäftigt. Das Segment Rotary and Mission Systems bietet eine breite Palette an militärischen und kommerziellen Hubschraubern, Schiffssystemen sowie Trainings- und Simulationssystemen an. Lockheed Martin ist ebenso im Bereich Space tätig, wo es Satelliten, Weltraumfahrzeuge und andere Weltraumtechnologien entwickelt und herstellt. Zu den Produkten gehören unter anderem das Weltraumteleskop Hubble und die Mars-Raumsonden.

Verdoppelung des Gewinns!?

Seit 2015 konnte das Unternehmen seinen Gewinn von damals 11,46 auf heute 17,76 Dollar je Aktie verbessern. Für die kommenden Jahre (bis 2028) erwartet man einen Gewinnsprung auf über 32 Dollar je Anteilsschein. Das würde vom aktuellen Niveau aus nahezu eine Verdoppelung des Profits bedeuten. Die Netto-Marge ist mit 5,85 Prozent solide und soll bis 2028 auf 8,65 Prozent ausgebaut werden. Der Operative Cashflow wurde seit 2015 von 16,21 auf mehr als 21 Dollar pro Aktie gesteigert. Bis 2027 soll er sich auf 38 Dollar verbessern. An der Börse ist die Aktie gegenwärtig mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 28,5 bewertet. Das ist spürbar über dem langfristigen Durchschnitt, der bei 18,9 gelegen ist.

Stabiler Trendkanal

Lockheed Martin befindet sich in einem stabilen Trendkanal aufwärts, dessen obere und untere Begrenzungslinien immer wieder angelaufen oder gar vorübergehend penetriert werden. Erst im Juli dieses Jahres testete die Aktie die bei damals etwa 410 Dollar verlaufende Aufwärtstrendlinie erfolgreich und drehte wieder gen Norden. Derzeit rangiert der Kurs inmitten des Kanals, dessen obere Begrenzung bei 570 Dollar verläuft.

Ein wesentlicher horizontaler Widerstand ist mit dem Allzeithoch bei 618,95 US-Dollar gelegen. Dem gegenüber steht ein Supportlevel bei 410 Dollar. Jenseits von 618,95 Dollar würde ein prozyklisches Signal generiert, aus dem sich Potenzial bis etwa 810 US-Dollar herleiten lässt. Bricht der Kurs durch die Marke von 410 Dollar nach unten durch, so wäre der Aufwärtstrend Geschichte und eine größere Korrektur wäre wahrscheinlich. Wir favorisieren jedoch ganz klar Szenario I.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Zwar ist die aktuelle Bewertung klar über dem Durchschnitts-KGV, doch die Auftragslage und der zu erwartende Gewinnsprung hebt sich ebenfalls von dem, was man bislang bei diesem Unternehmen kannte, ab. Der Kurs befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrendkanal, dessen Untergrenze erst vor kurzem getestet wurde. Der Boom der Rüstungsbranche rechtfertigt eine ambitioniertere Bewertung. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht. Dabei greifen wir auf einen klassischen Call-Optionsschein zurück, den wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Call Optionsschein auf Lockheed Martin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Call Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine Basis bei 500 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 507 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6,44. Die Laufzeit des Produktes endet mit dem 17.6.2026. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Wir wählen die Basis bzw. bei K.O.-Produkten bekanntlich stets so, dass wir so wenig Kapital wie möglich binden müssen, gleichzeitig die bestmögliche Hebelwirkung haben und den notwendigen Rahmen für den Trade einhalten. Die WKN lautet HD6T0P.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 618,95 USD

Unterstützungen: 410 USD

Call Optionsschein auf Lockheed Martin

Basiswert Lockheed Martin WKN HD6T0P ISIN DE000HD6T0P4 Basispreis 500 USD Aufgeld 7,52% Typ Optionsschein Laufzeit 17.6.2026 Emittent UniCredit Hebel 6,44 Stop-Loss Optionsschein 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.