EQS-News: Jetzt anmelden: 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 12. & 13. November 2025 / Weitere Gesellschaften präsentieren / 1on1-Meetings können noch bis 28. Oktober 2025 angefragt werden

13.10.2025 / 10:30 CET/CEST
Augsburg, 13. Oktober 2025
Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden.
Wir freuen uns, am 13. November 2025 folgende weitere Gesellschaften begrüßen zu dürfen:
- Evotec SE (ISIN: DE0005664809)
- K+S Aktiengesellschaft (ISIN: DE000KSAG888)
- Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2)
Individuelle 1on1-Meetings
Investoren und Pressevertreter können individuelle 1on1-Meetings bis zum 28. Oktober 2025 anfragen. Diese werden in der Regel am Tag des Hauptvortrags des jeweiligen Unternehmens geplant.
Sind Sie bereits zur MKK angemeldet und wünschen Gespräche mit den neu hinzugekommenen oder weiteren Unternehmen?
Zusätzliche Gespräche können Sie gerne unter folgendem Link buchen:
👉 https://mkk-konferenz.de/nachmeldung-1on1s/
Anmeldung zur MKK:
Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens 06. Oktober 2025 unter www.mkk-konferenz.de möglich.
Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Unternehmen finden Sie hier:
👉 https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/
Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!
Herzliche Grüße
Jörg Grunwald
Vorstand
Kontakt für allgemeine Rückfragen:
Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker
GBC AG - Eventmanagement
Tel.: +49 821 241133-44/49
Mobil: +49 176 151434-44/31
Mail: konferenz@gbc-ag.de
SAVE THE DATE 2026
41. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026
The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels – München
