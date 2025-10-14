Werbung ausblenden
Britischer Ölkonzern

BP stellt höhere Ölförderung in Aussicht - schwaches Handelsgeschäft

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Wasserstoff
Artikel teilen:
Quelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Der britische Ölkonzern BP hat nach ersten Berechnungen seine Produktion im Fördergeschäft (Upstream) im abgelaufenen Quartal entgegen früheren Erwartungen gesteigert.

Der Vorstand rechne jedoch mit einem schwachen Ergebnis im Ölhandel, teilte der Konzern am Dienstag mit. Während höhere Raffineriemargen das Ergebnis um 300 bis 400 Millionen Dollar verbessern dürften, werde im Gas- und Niedrig-CO2-Geschäft mit Belastungen von 100 Millionen Dollar gerechnet. Zudem schlügen Kosten für die Einhaltung von Vorschriften und ein ungeplanter Ausfall in der US-Raffinerie Whiting zu Buche. Das Ergebnis im Gashandel bezeichnete BP als durchschnittlich.

Die Nettoverschuldung werde voraussichtlich weitgehend unverändert bei 26 Milliarden Dollar liegen. Die vollständige Quartalsbilanz soll am 4. November veröffentlicht werden.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BP
BP ADR

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich von Abverkauf erholen - Entspannung im Zollstreitgestern, 14:47 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich von Abverkauf erholen - Entspannung im Zollstreit
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?
Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sindheute, 15:00 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden