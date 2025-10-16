Zertifikate-Awards - The trend is your friend – auch im 16. Jahr?
HSBC · Uhr
The trend is your friend – auch im 16. Jahr?
Manche sammeln Briefmarken, wir sammeln Titel! Und zwar bei den Zertifikate-Awards in der Kategorie „Anlegerservice“. 15 Mal in Folge ging die Auszeichnung an die HSBC die Zertifikate-Manufaktur aus Düsseldorf. Wir wissen nicht, ob wir stolz oder einfach nur alt sind? +++ Trends haben für den Techniker eine herausragende Bedeutung. Oftmals tragen Trends viel weiter, als sich das Anlegerinnen und Anleger (zunächst) vorstellen können. Wenn dann auch noch ein hohes Momentum dazukommt, ist das aus charttechnischer Sicht vielleicht die beste aller Welten. +++ Helft uns, das Momentum hoch zu halten, den Trend fortzuschreiben und den Titel zum 16. Mal in Folge nach Düsseldorf zu holen. +++ Ihr liebt unsere Analysen im Daily Trading, ihr kennt unsere Webinare, Ihr schätzt unsere Masterclass, unser Derivatebuch beantwortet jede Frage, unsere Hotline ist immer erreichbar? Dann stimmt unter https://www.zertifikateawards.de/umfrage?ref=HSBC für uns ab. Jede Stimme zählt! +++ Trend ist Trend, Tradition ist Tradition – auch im 16. Jahr in Serie … vielen Dank im Voraus, Euer HSBC Zertifikate-Team.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Manche sammeln Briefmarken, wir sammeln Titel! Und zwar bei den Zertifikate-Awards in der Kategorie „Anlegerservice“. 15 Mal in Folge ging die Auszeichnung an die HSBC die Zertifikate-Manufaktur aus Düsseldorf. Wir wissen nicht, ob wir stolz oder einfach nur alt sind? +++ Trends haben für den Techniker eine herausragende Bedeutung. Oftmals tragen Trends viel weiter, als sich das Anlegerinnen und Anleger (zunächst) vorstellen können. Wenn dann auch noch ein hohes Momentum dazukommt, ist das aus charttechnischer Sicht vielleicht die beste aller Welten. +++ Helft uns, das Momentum hoch zu halten, den Trend fortzuschreiben und den Titel zum 16. Mal in Folge nach Düsseldorf zu holen. +++ Ihr liebt unsere Analysen im Daily Trading, ihr kennt unsere Webinare, Ihr schätzt unsere Masterclass, unser Derivatebuch beantwortet jede Frage, unsere Hotline ist immer erreichbar? Dann stimmt unter https://www.zertifikateawards.de/umfrage?ref=HSBC für uns ab. Jede Stimme zählt! +++ Trend ist Trend, Tradition ist Tradition – auch im 16. Jahr in Serie … vielen Dank im Voraus, Euer HSBC Zertifikate-Team.
Zertifikate-Awards (Annually)
Quelle: DZB, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
EdelmetallrallyFlucht vor der Währungsentwertung: Das steckt hinter dem „Debasement Trade“gestern, 15:55 Uhr · onvista
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Märkte heuteLVMH glänzt, ASML stabil, Walmart überrascht mit KI-Offensivegestern, 12:57 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 15.10.2025Dax nur leicht im Minus - Zinshoffnungen stützen - Infineon und Aixtron legen zugestern, 17:56 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Entsteht hier gerade eine Blase?Fünf Indikatoren zeigen, wie teuer US-Aktien wirklich sind14. Okt. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista