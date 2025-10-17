Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 17. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|4SC
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ally Financial
|Bericht 3. Quartal 2025
|American Express
|Bericht 3. Quartal 2025
|Comerica
|Bericht 3. Quartal 2025
|Fifth Third Bancorp
|Bericht 3. Quartal 2025
|Huntington Bancshares
|Bericht 3. Quartal 2025
|Leviathan Gold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Protium Clean Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Reliance Industries (144A GDR)
|Bericht 2. Quartal 2026
|SLB (Schlumberger)
|Bericht 3. Quartal 2025
|State Street
|Bericht 3. Quartal 2025
|Tomra Systems
|Bericht 3. Quartal 2025
|Volvo B
|Bericht 3. Quartal 2025
|Warehouses De Pauw
|Bericht 3. Quartal 2025
|Yara
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
