Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AGNC Investment
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cleveland-Cliffs
|Bericht 3. Quartal 2025
|CLP Holdings
|Bericht 3. Quartal 2025
|Crown Holdings
|Bericht 3. Quartal 2025
|Dynex Capital
|Bericht 3. Quartal 2025
|Grit Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|PrairieSky Royalty
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sandvik
|Bericht 3. Quartal 2025
|Seraphim Space Investment
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Steel Dynamics
|Bericht 3. Quartal 2025
|Summit Therapeutics
|Bericht 3. Quartal 2025
|W.R. Berkley
|Bericht 3. Quartal 2025
|Washington Trust Bancorp
|Bericht 3. Quartal 2025
|Zions Bancorp.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Zip Co.
|Bericht 1. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
