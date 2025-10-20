Werbung ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.10.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AGNC InvestmentBericht 3. Quartal 2025
Cleveland-CliffsBericht 3. Quartal 2025
CLP HoldingsBericht 3. Quartal 2025
Crown HoldingsBericht 3. Quartal 2025
Dynex CapitalBericht 3. Quartal 2025
Grit MetalsBericht 1. Quartal 2026
PrairieSky RoyaltyBericht 3. Quartal 2025
SandvikBericht 3. Quartal 2025
Seraphim Space InvestmentBericht Geschäftsjahr 2025
Steel DynamicsBericht 3. Quartal 2025
Summit TherapeuticsBericht 3. Quartal 2025
W.R. BerkleyBericht 3. Quartal 2025
Washington Trust BancorpBericht 3. Quartal 2025
Zions Bancorp.Bericht 3. Quartal 2025
Zip Co.Bericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AGNC Investment
Zions Bancorp.
Sandvik
Dynex Capital
W.R. Berkley
Cleveland-Cliffs
Summit Therapeutics
Steel Dynamics
CLP Holdings
Seraphim Space Investment
Crown Holdings
Zip Co.
Washington Trust Bancorp
Grit Metals
PrairieSky Royalty

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.10.202517. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.10.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.202516. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.10.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.10.202515. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.10.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.10.202514. Okt. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.10.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 19.10.2025
Taktische Manöver vor Trump–Xi-Gipfel: Märkte bleiben volatilgestern, 19:59 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Europas Abhängigkeiten sind fatalgestern, 08:30 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
Werbung ausblenden