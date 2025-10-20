Trading-Chance J.B. Hunt: Nach Korrektur wieder attraktiv

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. J.B. Hunt hat inzwischen bereits 20 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit seinerseits zu einem Dividenden-Aristokraten.

Was macht J.B. Hunt Transport?

J.B. Hunt Transport ist auf verschiedene Bereiche innerhalb der Transportbranche spezialisiert. Zu den primären Aktivitätsfeldern gehören Intermodal Transport, bei dem Güter über verschiedene Transportmittel – beispielsweise LKW und Zug – befördert werden. Dieser Bereich nutzt häufig Container, die auf verschiedenen Verkehrsträgern transportiert werden können, ohne die Ware umzuladen. Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld ist der Dedicated Contract Services (DCS), bei dem J.B. Hunt Transport spezielle Transport- und Logistikdienstleistungen für Unternehmen anbietet, die eine regelmäßige Belieferung benötigen. Hierzu gehören unter anderem die Bereitstellung von Fahrzeugflotten und Fahrern sowie die Übernahme von Managementaufgaben.

Fundamental starke Zahlen

Der Gewinn des Unternehmens wurde seit 2015 von damals 3,66 auf heute 5,78 US-Dollar je Aktie verbessert. Gleichzeitig steigerte man den Operativen Cashflow von 7,48 auf 11,60 Dollar je Anteilsschein. Die Netto-Marge liegt bei derzeit 4,75 Prozent und soll binnen der kommenden drei Geschäftsjahre auf 6,2% erhöht werden. Das Unternehmen hat einen recht geringen Verschuldungsgrad, was ein positives Element darstellt. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 28 liegt die derzeitige Börsenbewertung knapp über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 24. Der Ausblick für die bevorstehenden zweieinhalb Jahre ist umso spannender, als man seinen Gewinn von derzeit 5,78 auf 10,53 Dollar pro Aktie zu steigern plant. Der Operative Cashflow soll sich ebenfalls fast verdoppeln von 11,6 Dollar aktuell auf 21 Dollar im Jahr 2028.

Nach Pullback neuer Anlauf?

Unterhalb von 2 US-Dollar wurde die Aktie zu Beginn ihres Börsen-Listings in den frühen 80er-Jahren gehandelt. In der Spitze kostete ein Anteilsschein des Unternehmens 219,51 Dollar an der Nasdaq. Allein diese Information genügt bereits, um eine weitere Erfolgsstory eines US-Unternehmens an der Börse als solche zu identifizieren. Nach einem sehr dynamischen Trend, der sich speziell ab 2020 nochmals beschleunigte, bildete der Kurs ein Doppel-Top mit einem Fake-Breakout aus und ging anschließend in eine mehrjährige Korrekturbewegung über. Diese mündete jüngst an der horizontalen Unterstützung bei 131 Dollar, die via Pullback als solche bestätigt wurde. Nun klettern die Notierungen wieder mit der gewohnten Dynamik und erreichen in Kürze den kurzfristigen Abwärtstrend, der bei 170 Dollar verläuft. Zunächst erscheint eine Range-Bewegung zwischen 131 und 219 Dollar als sehr wahrscheinlich. Gelingt es im Verlauf der Zeit jedoch, das bisherige Allzeithoch zu überwinden, so würde daraus ein technisches Potenzial bis zunächst 310 Dollar generiert werden. Erst unterhalb von 110/120 Dollar würde das bullishe Szenario hinfällig werden!

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Nur leicht über dem langfristigen Durchschnitt bewertet, technisch auskorrigiert und mit einem erfolgreichen Pullback und enorme Wachstumserwartungen als Ausblick – so stellt sich die Lage derzeit für die Aktie von J.B. Hunt dar. Wir halten es für sehr realistisch, dass man mit dieser Aktie als langfristiges Investment auch weiterhin gutes Geld verdienen können wird. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir nachfolgend kurz und prägnant vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf J.B. Hunt

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 114,603 USD. Bei einem aktuellen Preis von 164,58 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,19. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG4JL8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 219,51 USD

Unterstützungen: 131 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf J.B. Hunt

Basiswert J.B. Hunt WKN UG4JL8 ISIN DE000UG4JL85 Basispreis 114,603 USD K.O.-Schwelle 114,603 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.