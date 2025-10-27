Dax-Widerstand 24.500 24.300 Dax-Unterstützung 23.700 24.030

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax ging nach den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am vergangenen Freitag höher aus dem Handel. Heute Morgen startete er nach guten Nachrichten im Zollstreit zwischen den USA und China recht euphorisch in die neue Woche und kletterte zur Eröffnung über die Marke von 24.300 Punkten. Diese Zone hatte in der vergangenen Handelswoche mehrfach als Widerstand fungiert.

Dax-Ausblick:

Die Inflationsdaten aus den USA ermöglichen der amerikanischen Notenbank Fed weitere Zinssenkungen. Das ist ebenso eine gute Nachricht wie die Annäherung zwischen den USA und China. Beides war dennoch zu wenig, um den Dax entscheidend und nachhaltig über den Widerstand um 24.300 Punkte zu befördern.

Es liegen zwar noch keine prozyklischen Verkaufssignale im deutschen Leitindex vor. Aber: Die Unfähigkeit, trotz guter Nachrichten deutlich zuzulegen, ist ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite.

Quelle: Tradingview

So lange die Marke von 24.300 Punkten in den kommenden Stunden und Tagen überwunden werden kann, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine neue Verkaufswelle deutlich unter die 24.000er-Marke. Ein erstes Verkaufssignal würde beim Bruch der Aufwärtstrendlinie im Stundenchart (grau) entstehen.