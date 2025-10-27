Werbung ausblenden

Oppositionskandidat: Präsident Ouattara gewinnt Wahl in Elfenbeinküste

Reuters · Uhr
Abidjan (Reuters) - Der ehemalige Handelsminister der Elfenbeinküste, Jean-Louis Billon, hat nach der Präsidentschaftswahl am Samstag seine Niederlage eingeräumt und Amtsinhaber Alassane Ouattara gratuliert.

"Die ersten Ergebnisse zeigen den amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara vorn und deuten auf seinen Sieg hin", erklärte Billon am Sonntag in einer Mitteilung. Eine Stellungnahme Ouattaras lag zunächst nicht vor. Vorläufige Ergebnisse werden binnen fünf Tagen erwartet.

Der 83-jährige Ouattara, ein ehemaliger stellvertretender IWF-Direktor, strebt eine vierte Amtszeit an und galt als klarer Favorit. Billon war einer von vier Herausforderern, der ohne Unterstützung der Oppositionspartei PDCI antrat. Deren Anführer, der frühere Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, war von der Wahl im weltgrößten Kakaoproduzenten ausgeschlossen worden.

(Bericht von Loucoumane Coulibaly; Bearbeitet von Scot W. Stevenson

