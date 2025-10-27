Trading-Chance Microchip Technology: Comeback!?

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. Waste Management hat inzwischen bereits 21 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit zu einem potenziellen baldigen Dividenden-Aristokraten.

Was macht Microchip Technology?

Microchip Technology ist in der Halbleiterindustrie tätig. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung und Herstellung von Mikrocontroller- und Mikroprozessorprodukten, analoger Halbleiter sowie Speichergeräten. Zu den Hauptbereichen zählen Microcontroller, Microprocessors, Analog und Memory. Die Microcontroller sind programmierbare Halbleiterchips, die in einer Vielzahl von elektronischen Anwendungen zum Einsatz kommen, von Automobilanwendungen bis hin zu Industrie- und Konsumgütern. Das Segment Microprocessors umfasst Prozessoren, die in komplexeren Systemen verwendet werden, wo höhere Rechenleistung erforderlich ist. Im Bereich Analog produziert das Unternehmen eine breite Palette von Produkten, darunter Verstärker, Sensoren und Interface-Lösungen, die in verschiedenen technischen Systemen zur Signalverarbeitung eingesetzt werden. Das Segment Memory konzentriert sich auf die Entwicklung von Speicherlösungen wie EEPROMs, Flash-Speicher und SRAM, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten Anwendung finden.

Margen-Monster vor Comeback

Halbleiterwerte sind von Natur aus sehr zyklische Aktien, die im Kursverlauf und fundamental starken Schwankungen unterliegen. Das sehen wir auch in den fundamentalen Kennziffern und deren Entwicklung in jüngerer Vergangenheit.

Zwischen 2015 und 2023 explodierte der Gewinn regelrecht von 0,82 Dollar auf 4,02 Dollar je Aktie. Es folgte ein Einbruch des Profits ins negative Terrain bis -0,33 Dollar Verlust je Anteilsschein in 2025.Bis 2028 will man laut Unternehmensangaben wieder ein Ergebnis von 2,43 Dollar pro Aktie erreichen. Gleichzeitig soll sich der Operative Cashflow von derzeit 1,48 auf 4,31 US-Dollar verbessern. Das Unternehmen war stets margenstark und zeitweise gar ein Margen-Monster mit in der Spitze 34 Prozent Netto-Marge! Im laufenden Geschäftsjahr schreibt man rote Zahlen und hat eine Netto-Marge von -3,5 Prozent. Das klingt zunächst einmal alles andere als gut. Doch das Beste kommt, wie so oft, zum Schluss! Denn das Comeback soll die Marge wieder in die Nähe der alten Bestwerte katapultieren. Bis 2028 erwartet man eine Netto-Marge von 28,72 Prozent. Wenn diese Zahlen so eintreffen sollten, wäre das Unternehmen nach dem Durchschreiten der Talsohle gesünder und stärker, als zuvor. Die Vergangenheit war toll, die Gegenwart ist ernüchternd, jedoch die Zukunft ist verheißungsvoll.

Potenzial bis 170 Dollar, wenn…

Einen volatilen, zugleich aber ungemein dynamischen Kursverlauf zeigt die an der Nasdaq gelistete Aktie. Der am Ende der Finanzkrise (Ende 2008/Anfang 2009) gestartete Aufwärtstrend wurde seitdem wiederholt nahezu punktgenau getestet und als solcher bestätigt. Jüngst erfolgte ein steiler Absturz an die Aufwärtstrendlinie Anfang April. Sofort gab es ein dynamisches Reversal und eine Erholung bis an das Zwischenhoch bei 77,20 Dollar. Diese Marke stellt auch einen Trigger für prozyklische Einstiegs-Chance dar, ebenso, wie das bisherige Allzeithoch bei 100,57 US-Dollar.

Horizontal stark unterstützt ist der Kurs bei 30 und 34 Dollar. Alles oberhalb dieser Zone ist grundsätzlich weiterhin positiv zu interpretieren. Da die Zone gleich dreimal erfolgreich getestet und als Supportbereich bestätigt wurde, ergäbe sich aus technischer Perspektive erhebliches Potenzial mit einem möglichen Etappenziel bei 170 US-Dollar, wenn die genannten prozyklischen Trigger überwunden werden können.

Fazit:

Die Aktie ist nichts für schwache Nerven. Wer hier engagiert ist, erlebt emotional die eine oder andere Achterbahnfahrt. Die Korrekturen fielen zeitweise scharf aus, mündeten aber stets rasch wieder in neuen Allzeithochs. Die Delle bei Gewinn und Netto-Marge aktuell bietet eine Chance, in eine tolle, aber natürlich spekulative Aktie einzusteigen. Angesichts der hohen Volatilität in diesen Papieren macht es Sinn, sein Engagement in mehreren Tranchen aufzubauen und insgesamt eher einen moderaten Einsatz zu fahren. Wir haben hierfür ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchten.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Microchip Technology

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 40,238 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 63,17 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,60. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ9ZAW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100,57 USD

Unterstützungen: 30 und 34 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Microchip Technology

Basiswert Microchip Technology WKN PJ9ZAW ISIN DE000PJ9ZAW3 Basispreis 40,238 USD K.O.-Schwelle 40,238 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,6 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

