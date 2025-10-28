EQS-News: Meiyume auf der Cosmopack Asia 2025: SEEDED - Verwurzelt in der Intelligenz, verbunden durch die Schönheitsvene

EQS-News: Meiyume / Schlagwort(e): Sonstiges

Meiyume auf der Cosmopack Asia 2025: SEEDED - Verwurzelt in der Intelligenz, verbunden durch die Schönheitsvene



28.10.2025

HONG KONG, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Meiyume, ein Pionier für End-to-End-Schönheitslösungen, präsentiert SEEDED - Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein auf der Cosmopack Asia. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verpackung, schlüsselfertige Produktentwicklung und Herstellung setzt Meiyume seine proprietäre Beauty Intelligence Platform (BIP) ein, die monatlich über 10 Millionen Datenpunkte analysiert, um maßgeschneiderte Schönheitsprodukte zu liefern, die den Wünschen der Verbraucher weltweit entsprechen.

Einführung in SEEDED

Im Herzen jeder Innovation liegt ein Samen - eine Idee, die wachsen will. SEEDED spiegelt wider, wie Intelligenz, ethische Beschaffung, einfallsreiche Formulierungen und nachhaltige Verpackungen bei Meiyume miteinander verbunden sind und ein Ökosystem schaffen, in dem sich Innovationen zu erfolgreichen globalen Produkten für Kunden und Partner entwickeln.

Wir stellen vor: SEED TO LAST: Die Ader der Innovation tragen (3-D07)

SEEDED TO LAST unterstreicht das Engagement von Meiyume für Nachhaltigkeit, Innovation und hervorragende Verpackungsqualität. Mit über 30 Jahren Erfahrung, hochmodernen Anlagen und einem globalen Beschaffungsnetzwerk stellt Meiyume umweltbewusste, funktionale und elegante Verpackungen her. Unterstützt durch Industriezertifizierungen und aktive Patente, erweitern die Ingenieure kontinuierlich die Grenzen von Verpackung, ODM und OEM.

Die Besucher werden erleben, wie die preisgekrönten, zeitlosen Designs von Meiyume Schönheitslösungen zum Leben erwecken, die von Innovation und Nachhaltigkeit geprägt sind.

Wir stellen vor: Cosmolab - SEEDED FOR BEAUTY: Intelligenz an der Wurzel, Multifunktionalität in jedem Zweig, sichtbare Ergebnisse (3-D05)

SEEDED FOR BEAUTY von Cosmolab: Meiyume x Intercos verkörpert die Saat der Innovation, wo Intelligenz und Multifunktionalität in innovative Hautpflege-, Körperpflege- und Kosmetiklösungen münden.

Wie die Äste eines Baumes verbindet Cosmolab Branchenführer und künstliche Intelligenz, um begehrte, schlüsselfertige Produkte zu liefern. Auf der Grundlage des BIP wird die personalisierte, datengesteuerte Produktentwicklung vorangetrieben, die Ideen in greifbare, verbraucherrelevante Innovationen verwandelt.

Die Besucher können vier wichtige Schönheitstrends entdecken, die von Meiyume und Intercos mit Hilfe von kuratierten, erkenntnisgestützten, schlüsselfertigen Kollektionen identifiziert wurden, die für die Lokalisierung und Kommerzialisierung bereit sind.

Die Besucher sind eingeladen, Blumen auszuwählen, die diese Trends repräsentieren, und sie zu einem gemeinschaftlichen Baum hinzuzufügen, der das Wachstum und die Umsetzung innovativer Ideen in die Realität symbolisiert.

Besuchen Sie uns

Durch SEEDED kultiviert Meiyume eine intelligentere, nachhaltigere und vernetzte Zukunft für die Schönheit.

11th-13th November 2025

AsiaWorld-Expo, Hongkong

Cosmolab (Meiyume mit Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Über Meiyume

Meiyume, ehemals LF Beauty, bietet End-to-End-Lösungen für die Schönheitspflege an - Verpackung, Technik, Herstellung, ODM, OEM, Formulierung und intelligente Innovationen - und setzt dabei auf Nachhaltigkeit. Angetrieben durch das BIP und ein globales Beschaffungsnetzwerk erweckt Meiyume Visionen mit Agilität, Intelligenz und Verantwortung zum Leben.

Medienanfragen:

Kenneth Chia

Marketing Manager

kennethchia@meiyume.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802796/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2802799/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/meiyume-auf-der-cosmopack-asia-2025-seeded---verwurzelt-in-der-intelligenz-verbunden-durch-die-schonheitsvene-302595513.html

