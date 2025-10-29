INDEX-FLASH: US-Indizes rutschen leicht ins Minus - Powell verunsichert Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen haben am Mittwoch ernüchtert auf Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nach dem Zinsentscheid der Fed reagiert. Die wichtigsten Indizes wie der Dow Jones Industrial und der S&P 500 drehten leicht ins Minus und bewegten sich zuletzt kaum vom Fleck.

Powell hatte gesagt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen aufwärts gerichtet seien und im Dezember eine weitere Zinssenkung zur Stützung des Arbeitsmarktes keinesfalls eine ausgemachte Sache sei. Dabei hatten Anleger genau darauf gehofft.

Die Aussagen Powells ließen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen in die Höhe schnellen, und der Euro geriet zum US-Dollar unter Druck. Zuvor hatte die Fed den Leitzins wie erwartet zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt./la/he