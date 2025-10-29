Videoanalyse 29.10.2025
Sofi Technologies überzeugt mit starkem Quartalsergebnis
onvista · Uhr
Sofi Technologies meldet ein beeindruckendes Quartal: 38 Prozent Umsatzplus und elf Cent Gewinn je Aktie. Mehr als erwartet.
Martin ordnet die Zahlen ein, erklärt, warum die Aktie positiv reagiert und was das für Anleger bedeutet.
