Videoanalyse 29.10.2025

Sofi Technologies überzeugt mit starkem Quartalsergebnis

onvista · Uhr
Sofi Technologies meldet ein beeindruckendes Quartal: 38 Prozent Umsatzplus und elf Cent Gewinn je Aktie. Mehr als erwartet.

Martin ordnet die Zahlen ein, erklärt, warum die Aktie positiv reagiert und was das für Anleger bedeutet.

