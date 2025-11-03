ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Dax Vorbörse 03.11.2025Aktienmarkt dürfte leicht höher in die Woche startenheute, 08:04 Uhr · onvista
Börse am Morgen 31.10.2025Dax fällt Richtung 24.000 Punkte – MDax-Wert Fuchs steigt zweistellig31. Okt. · onvista
Dax Tagesrückblick 30.10.2025Aktienmarkt beendet Handel kaum verändert – Puma-Aktie verliert30. Okt. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebattegestern, 19:58 Uhr · onvista