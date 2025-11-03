W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nestlé
Euro/Schweizer Franken
Nestle (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 03.11.2025
Aktienmarkt dürfte leicht höher in die Woche startenheute, 08:04 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 30.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel kaum verändert – Puma-Aktie verliert30. Okt. · onvista
Aktienmarkt beendet Handel kaum verändert – Puma-Aktie verliert
Dax Vorbörse 31.10.2025
Deutscher Leitindex dürfte fast unverändert eröffnen31. Okt. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebattegestern, 19:58 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden