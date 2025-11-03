ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Nestle auf 'Buy' - Ziel hoch auf 92 Franken

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

