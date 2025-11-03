Trading-Chance Dover: Gewinn-Explosion!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 155 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 35 aus dem Rest der Welt.

Was macht Dover Corporation?

Das Spektrum der Geschäftsaktivitäten der Dover Corporation umfasst Engineered Systems, Fueling Solutions, Imaging & Identification, Pumps & Process Solutions sowie Refrigeration & Food Equipment. Im Bereich Engineered Systems bietet Dover hochentwickelte Ausrüstungen, Software und Serviceleistungen für die Fertigungsindustrie und andere industrielle Anwendungen an. Die Sparte Fueling Solutions konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Kraftstoffsystemen und Komponenten für die Betankung von Fahrzeugen. Imaging & Identification bezieht sich auf Technologien für das Drucken und Markieren von Produkten sowie auf Identifikationslösungen. Pumps & Process Solutions befasst sich mit der Entwicklung und Herstellung von Pumpen und Ausrüstungen für den Umgang mit kritischen Flüssigkeiten und Materialien in verschiedenen Industrien. Im Segment Refrigeration & Food Equipment stellt Dover Corporation Kühlsysteme und Ausrüstungen für die Lebensmittelverarbeitung und -lagerung her. Diese Produkte finden Einsatzbereiche in Supermärkten, Restaurants und der Lebensmittelproduktion.

Chart-Analyse

1968 erblickte die Aktie das Licht der New Yorker Börsenwelt. Damals wurden die Anteilsscheine zu 0,49 Dollar gehandelt. In der Spitze im Februar 2025 zahlten Börsianer für eine Aktie des Unternehmens 222,31 US-Dollar. Diese Marke stellt auch eines von zwei Widerstandslevels dar. Das andere ist bei 183/184 Dollar gelegen und resultiert unter anderem aus dem lokalen Zwischenhoch aus dem Jahr 2022. Unterstützungen finden wir bei 143, 127 und 115 US-Dollar. Die Aufwärtstrendlinie verläuft gegenwärtig bei 108 Dollar und bildet eine weitere Unterstützung unweit des horizontalen Supports von 115 US-Dollar.

Sämtliche Zwischenkorrekturen fallen zwar mitunter scharf aus, werden aber bis dato postwendend wieder hochgekauft. Die Volatilität der Aktie nimmt in den vergangenen Jahren zu, was auch hier nahelegt, in kleinen Tranchen zu agieren und nicht sein ganzes Pulver mit einem Kauf zu verschießen.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Analyse

Die Aktie ist nicht ohne Grund einer der Top-Trendwerte. Schließlich ist die fundamentale Entwicklung ausgezeichnet. Der Gewinn explodierte zwischen 2015 und 2024 geradezu von damals 3,8 auf 19,45 Dollar pro Aktie. Aktuell sehen wir dort, genau wie im Kurzverlauf, jedoch eine Konsolidierung. Bis 2028 soll der Gewinn je Anteilsschein bei zirka 13 US-Dollar liegen. Der Operative Cashflow soll sich bis 2027 auf über 13 Dollar je Aktie verbessern. 2015 lag dieser noch bei 5,96 US-Dollar. Mit einer Netto-Marge von 13,39 Prozent zählt Dover zu den margenstarken Unternehmen. Vorübergehend war die Marge gar auf mehr als 34 Prozent hinauf geschossen. Doch hierbei handelte es sich um einen vorläufigen Einmaleffekt, weshalb wir uns an dieser Zahl nicht unbedingt orientieren sollten. Die Börsenbewertung ist mit einem derzeitigen Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 19,5 nur minimal höher, als das langfristige Durchschnitts-KGV, welches bei 17,7 gelegen ist.

Cost-Average-Effekt ausnutzen

Wir stellen Ihnen seit dem Frühjahr 2025 immer wieder Aktien vor, die entweder bereits 25 und mehr Jahre in Folge alljährlich die Dividende gesteigert haben und darum zu den sogenannten Dividenden-Aristokraten gehören oder die auf dem Weg sind, zu dieser erlesenen Auswahl von nur 155 Aktien weltweit zu gehören. Bei Aktien dieser Qualität geht es nie um eine schnelle, kurzfristige Trading-Chance, sondern für uns um langfristige Chancen mit enormem Potenzial. Ein Effekt, den wir uns dabei zu Nutzen machen, und durch den das Problem des Timing ad acta gelegt werden kann, ist der Cost-Average-Effekt. Wir kaufen in regelmäßigen Abständen für die nominal immer gleichen Beträge Aktien dieser Unternehmen. Dadurch haben wir einen besseren Durchschnittspreis und haben zudem den Vorteil, dass wir zu niedrigen Kursen mehr Stücke bekommen. Wenn wir in Seminaren Anlegern nur einen Tipp geben dürften, wäre es wahrscheinlich der, dass sie sich den Cost Average Effekt bei Qualitätstiteln durch eben eine solche Stückelung in zig Tranchen zu Nutzen machen sollten.

Fazit:

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat – und eine weitere unglaubliche Börsengeschichte. Die Aktie war und ist enorm trendstark, so dass sie ausgezeichnet für langfristige Engagements taugt. Wie immer halten wir es auch hier persönlich so, dass wir in regelmäßigen Abständen in immer gleicher Einsatzhöhe Tranchen der Aktie kaufen. Die fundamentale Entwicklung ist ausgezeichnet und der Titel ist alles andere als teuer, wenn man sich zum Beispiel das KGV als Maß heranzieht. Ein geeignetes Produkt hierfür möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Dover

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 100,594 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 181 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,09. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PK0GT6.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 183 und 122,31 USD

Unterstützungen: 108, 115, 127 und 143 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Dover

Basiswert Dover Corporation WKN PK0GT6 ISIN DE000PK0GT60 Basispreis 100,594 USD K.O.-Schwelle 100,594 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 2,09 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.