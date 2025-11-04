EQS-News: Cango Inc. gibt Update zur Bitcoin-Produktion und zu Mining-Aktivitäten für Oktober 2025 bekannt

EQS-News: Cango Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

HONG KONG, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen") hat heute sein Update zur Bitcoin-Produktion und zu Mining-Aktivitäten für Oktober 2025 veröffentlicht.

Bitcoin-Produktions- und Mining-Aktivitäten-Update für Oktober 2025

Kennzahl Oktober 2025 1 September 2025 1 Anzahl der produzierten Bitcoin 602,6 616,6 Durchschnittlich produzierte Bitcoins pro Tag 19,44 20,55 Gesamtanzahl der gehaltenen Bitcoin 2 6412,6 5,810,0 Eingesetzte Hashrate 50 EH/s 50 EH/s Durchschnittliche Hashrate im Betrieb 3 46,09 EH/s 44,85 EH/s

1. Ungeprüft, geschätzt. 2. Stand zum Monatsende. 3. Monatsdurchschnitt. Hinweis: Cango hält Bitcoin langfristig und hat derzeit nicht die Absicht, seine Bitcoin-Bestände zu verkaufen.

Paul Yu, Geschäftsführer und Direktor von Cango, kommentiert: „Im Oktober haben wir unsere durchschnittliche Hashrate auf über 90 % erhöht, während unsere Bitcoin-Bestände den Meilenstein von 6000 BTC überschritten haben und zum Monatsende insgesamt knapp über 6400 BTC betrugen. Diese Erfolge verdeutlichen die betriebliche Reife, die wir kurz vor der Einjahresmarke unserer strategischen Umgestaltung erreicht haben. Im Oktober kündigten wir die Beendigung unseres ADR-Programms sowie die geplante direkte Notierung unserer Stammaktien an der NYSE an, die wir voraussichtlich im November abschließen werden. Dies unterstreicht unser Bestreben, als US-amerikanisches Unternehmen zu agieren. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese betrieblichen und finanziellen Meilensteine in eine starke Position versetzen, um aus den sich bietenden Chancen in den Bereichen Energie und KI in Zukunft Nutzen zu ziehen."

Informationen zu Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) ist in erster Linie im Bitcoin-Mining-Geschäft tätig und verfügt über strategische Standorte in Nordamerika, dem Nahen Osten, Südamerika sowie in Ostafrika. Das Unternehmen ist im November 2024 in den Bereich der Krypto-Assets eingestiegen, angetrieben durch Fortschritte in der Blockchain-Technologie, die zunehmende Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und das Bestreben, sein Geschäftsportfolio zu diversifizieren. Parallel dazu betreibt Cango über AutoCango.com weiterhin ein internationales Onlinegeschäft für den Gebrauchtwagenexport und ermöglicht Kunden weltweit einen einfachen Zugang zu einem hochwertigen Fahrzeugbestand aus China. Weitere Informationen finden Sie auf: www.cangoonline.com.

Investorenkontakt

Juliet YE, Kommunikationsleiterin

Cango Inc.

E-Mail: ir@cangoonline.com

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-Mail: cango@christensencomms.com

