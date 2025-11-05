W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Drei Xmas: Die Handyfreiheit macht die besten Smartphones jetzt für alle leistbar.

Wien (APA-ots) - - 

iPhone 17 in Kombination mit Handyfreiheit L jetzt um nur 42,90 Euro/ 
Monat. Mit 0 Euro Anzahlung, ohne Servicepauschale.* 

- 

Samsung Galaxy S25 Ultra bereits ab 45,90 Euro Euro/ Monat.* 

- 

Für alle bis 27: Samsung S25 FE schon um 29,90 Euro/Monat.* 

- 

Gratis-Aktivierung für alle Handyfreiheit-Neuanmeldungen. Mehr 
auf www.drei.at/xmas 

Zu Weihnachten haben alle nur das Beste verdient. Deshalb macht 
die Handyfreiheit von Drei die besten Smartphones wie das iPhone 17, 
Samsung Galaxy S25 Ultra oder vivo X300 und X300 Pro ab 5. November 
2025 jetzt für alle leistbar. 

Mit der Handyfreiheit zu leistbaren Premium-Handys. 
So kostet das neue iPhone 17 256 GB in Kombination mit der 
Handyfreiheit L (80 GB 5G Daten, unlimitierte Minuten/ SMS) ab 5. 
November 2025 nur 42,90 Euro/ Monat für zwei Jahre und mit 0 Euro 
Anzahlung. Und für Android-Fans gibt es das Samsung Galaxy Ultra S25 
(256 GB) im Tarifpaket für zwei Jahre schon um 45,90 Euro/ Monat, 
ebenfalls mit 0 Euro Anzahlung.* 
Das vivo X300 Pro ist dank Handyfreiheit um 45,90 Euro/ Monat 
erhältlich, während das vivo x300 nur 39,90 Euro/ Monat kostet.* Bei 
Kauf eines vivo X300 erhalten Kund:innen nur bis 31. Dezember ein 
Designer Case und einen vivo Wireless Charger (50W) gratis, beim vivo 
X300 Pro winkt als Zugabe ein vivo Photographer-Griff sowie ein 50% 
Rabatt auf das ZEISS Objektiv. 
Jeweils mit 0 Euro Anzahlung und der Möglichkeit, sein Smartphone 
nach 24 Monaten auf das nächste Top-Handy zu tauschen.** Und dank 
Drei erhält das gebrauchte Top-Handy ein zweites Leben. Oder 
Kund:innen behalten ihr Smartphone länger als 2 Jahre lang und zahlen 
weniger Grundgebühr. Mehr zur Handyfreiheit auf www.drei.at/freiheit 

Drei Xmas für alle bis 27. 
Jugendliche bis 27 erhalten die neuesten Premium-Smartphones dank 
Handyfreiheit noch günstiger. Zum Beispiel das Samsung S25 FE in 
Kombination mit Handyfreiheit L plus 5 Euro Jugendbonus für zwei 
Jahre um günstige 29,90 Euro/Monat, mit 0 Euro Anzahlung.* Mehr auf 
www.drei.at/jugend 
Und alle, die kein neues Smartphone benötigen, erhalten ab 5. 
Dezember den SIM Unlimited M mit unlimitierten Minuten/ SMS und 5G 
Daten in Österreich um 19,90 statt 24,90 Euro/ Monat. Mehr zu den 
Weihnachtsangeboten von Drei auf www.drei.at/xmas 

* Alle Angebote zuzüglich 6,60 Euro Urheberrechtsabgabe / 
Smartphone. Bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer und 
Behalten des Geräts ist ein geräteabhängiger Restbetrag zu zahlen. 
Details: drei.at/xmas . Jugend+ Vorteil nutzbar von 6 bis 27 Jahren, 
endet mit dem 28. Geburtstag. Details: www.drei.at/jugend 
** Monatliche Kosten nach Handytausch abhängig vom gewählten neuen 
Endgerät und Vertragsdauer. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Pressesprecher 
   Telefon: 066066033700 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0035    2025-11-05/09:42
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden