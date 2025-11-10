W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Wall Street

Aktien New York: Gewinne dank Signalen für Shutdown-Ende

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

An den US-Börsen knüpfen die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag an. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 47.266 Punkte zu. Er erholte sich damit weiter vom tiefsten Stand seit Ende Oktober, den er am vergangenen Freitag bei knapp unter 46.500 Zählern erreicht hatte. Nachdem die Technologiewerte zuletzt besonders stark gelitten hatten, erholte sich deren Kursbarometer Nasdaq 100 am Montag um 1,9 Prozent auf 25.531 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 6.811 Punkte.

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA machten Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt, um den längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu überwinden. Bei einer Lösung bekämen die Anleger auch wieder Zugang zu Regierungsdaten, die Aufschluss über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben, und könnten die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed besser abschätzen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
D
Dow Jones
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
SP Group
MACHTEN INC. DL-,0001

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 10.11.2025
Aktienmarkt: Deutliche Gewinne erwartetheute, 08:02 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 10.11.2025
Dax legt kräftig zu – Suss Microtec mit zweistelligem Plusheute, 09:58 Uhr · onvista
Dax legt kräftig zu – Suss Microtec mit zweistelligem Plus
Dax Tagesrückblick 07.11.2025
Skepsis um Tech-Werte belastet Dax weiter - dickes Wochenminus07. Nov. · onvista
Skepsis um Tech-Werte belastet Dax weiter - dickes Wochenminus
Dax Tagesrückblick 06.11.2025
Schwache US-Tech-Werte reißen Dax unter 24.000-Punkte-Marke06. Nov. · onvista
Schwache US-Tech-Werte reißen Dax unter 24.000-Punkte-Marke
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025
Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzial06. Nov. · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden