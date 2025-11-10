Anzeichen für ein mögliches Ende des US-Shutdowns geben den Börsen am Montag Auftrieb. Nach zwei schwächeren Wochen gewann der Dax in der ersten Handelsstunde auf Xetra um bis zu 1,6 Prozent auf 23.954 Punkte.

"Charttechnisch ist die Basis für einen Neuaufbau der Rally im Dax gelegt", schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Stand die Jahresendrally in der vergangenen Woche noch auf der Kippe, könnte sie genau heute ihren Startpunkt finden. So schnell kann sich der Wind an der Börse drehen."

In dem dieses Mal ungewöhnlich langen Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) bahnt sich eine Lösung an. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament genommen. In der Hoffnung auf ein Ende des Shutdowns hatten die US-Börsen im späten Handel bereits positiv reagiert.

Kaufempfehlungen treiben Kurse

Beim Blick auf die Einzelwerte haben Kaufempfehlungen die Aktien von Siemens Energy und der Commerzbank am Montagmorgen an die Dax-Spitze getrieben. Die Titel von Siemens Energy stiegen um bis zu 5,5 Prozent auf 107,40 Euro. Coba-Anteilsscheine kletterten in der Spitze um 4,8 Prozent auf 33,34 Euro.

Jefferies-Experte Lucas Ferhani sorgte bei Siemens Energy mit seinem vergleichsweise hohen Kursziel von 134 Euro für Aufmerksamkeit. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnik-Anbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.

Bei der Commerzbank setzte der Deutsche-Bank-Experte Benjamin Goy ein Kursziel von 37 Euro an. Die Commerzbank sei zurück auf dem Wachstumsweg, schrieb er nach der positiven Gewinnüberraschung des dritten Quartals. Das Geldinstitut erwirtschafte immense Kapitalüberschüsse. Goy ist bezüglich des Ausschüttungspotenzials deutlich optimistischer als der Markt./ag/men

Suss Microtec zweistellig im Plus

Auch im SDax waren Analysten für starke Kursanstiege verantwortlich. Zwei Kaufempfehlungen haben die Aktien von Suss Microtec am Montagmorgen kräftig angetrieben. In der ersten Xetra-Handelsstunde stieg der Aktienkurs des Chipausrüsters um bis zu 11,3 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Freitag und kosteten dabei 33,84 Euro. Damit würden sie auf Xetra ihre 100-Tage-Durchschnittslinie anlaufen.

Die Experten der Investmentbanken UBS und Jefferies trauen den Papieren bis zu 42 Euro zu. Damit würden sie sich auf das Niveau vom Juli erholen und den aktuellen Gesamtjahresverlust von 38 Prozent deutlich eindämmen. Jefferies-Experte Janardan Menon, der die 42 Euro ansetzte, hält eine Auftragsbelebung für absehbar. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt./ag/stk

(mit Material von dpa-AFX)

