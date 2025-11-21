W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.11.2025

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ATCO MINING INC.Bericht 3. Quartal 2025
Babcock InternationalBericht 2. Quartal 2026
Defence Therapeutics ABericht 1. Quartal 2026
East Africa MetalsBericht 2. Quartal 2026
FrontlineBericht 3. Quartal 2025
Graphano EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Graphene ManufacturingBericht 1. Quartal 2026
Guanajuato SilverBericht 3. Quartal 2025
IES HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
Kuya SilverBericht 3. Quartal 2025
Meituan BBericht 3. Quartal 2026
Meituan BBericht 3. Quartal 2025
NurExone BiologicBericht 3. Quartal 2025
Pyrum InnovationsBericht 3. Quartal 2025
Ubisoft EntertainmentBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Ubisoft Entertainment
Frontline
Defence Therapeutics A
Pyrum Innovations
NurExone Biologic
Meituan B
Babcock International
IES Holdings
Graphene Manufacturing
East Africa Metals
Guanajuato Silver
ATCO MINING INC.
Graphano Energy
Kuya Silver

