Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.11.2025

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ATCO MINING INC.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Babcock International
|Bericht 2. Quartal 2026
|Defence Therapeutics A
|Bericht 1. Quartal 2026
|East Africa Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|Frontline
|Bericht 3. Quartal 2025
|Graphano Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Graphene Manufacturing
|Bericht 1. Quartal 2026
|Guanajuato Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|IES Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Kuya Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|Meituan B
|Bericht 3. Quartal 2026
|NurExone Biologic
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pyrum Innovations
|Bericht 3. Quartal 2025
|Ubisoft Entertainment
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
