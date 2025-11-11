W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: United Labels AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: United Labels AG - von GBC AG

11.11.2025 / 10:00 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu United Labels AG

     Unternehmen:              United Labels AG
     ISIN:                     DE0005489561

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 4,00 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1.HJ 2025

Ende September 2025 hat der United Labels-Konzern seine Halbjahreszahlen für
das aktuelle Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Hiernach hat die
Gesellschaft in den ersten sechs Monaten Konzernumsatzerlöse in Höhe von
7,30 Mio. EUR erwirtschaftet und damit aufgrund von Auftragsverschiebungen im
Großkundenbereich einen Erlösrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1.
HJ 2024: 10,22 Mio. EUR) hinnehmen müssen.

Die erwirtschafteten Konzernumsatzerlöse wurden dabei hauptsächlich vom
Großkundengeschäftsbereich (Konzernumsatzanteil: ca. 78,0%) getragen. In
diesem Geschäftsfeld wurden Segmenterlöse in Höhe von 5,72 Mio. EUR erzielt,
welche sich unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2024: 8,77 Mio. EUR) bewegt
haben.

Flankierend hierzu hat der Fachhandels- bzw. E-Commerce-Geschäftsbereich mit
einem deutlichen Umsatzanstieg um 9,0% auf 1,58 Mio. EUR (1. HJ 2024: 1,45
Mio. EUR) ebenfalls einen spürbaren Beitrag zum Gesamtumsatz geleistet. Die
erwirtschafteten Segmenterlöse wurden dabei v.a. vom Onlinebusiness der
Tochtergesellschaft Elfen Service GmbH getragen. Die Online-Umsätze dieser
Tochter konnten im Halbjahr signifikant um 6,0% auf rund 1,27 Mio. EUR (1. HJ
2024: 1,20 Mio. EUR) gesteigert werden. Damit konnte gleichzeitig der
Konzernumsatzanteil der Onlineerlöse zum Ende des ersten Halbjahres deutlich
auf 17,4% (1. HJ 2024: 11,7%) erhöht werden.

Parallel zur rückläufigen Umsatzentwicklung hat die Gesellschaft auch auf
allen Ergebnisebenen bedingt durch geringere erzielte Skalen- bzw.
Volumeneffekte Ertragsrückgänge verzeichnet. So ist das EBIT signifikant auf
0,43 Mio. EUR (1. HJ 2024: 1,08 Mio. EUR) gesunken. Gleichzeitig reduzierte sich
infolgedessen auch die EBIT-Marge deutlich auf 5.9% (1. HJ 2024: 10,6%). Die
operative Ergebnisentwicklung wurde dabei insbesondere durch ein stabiles
Segmentrohergebnis aus dem Fachhandels- bzw. E-Commerce-Business in Höhe von
1,14 Mio. EUR (Rohergebnis 1. HJ 2024: 1,26 Mio. EUR) gestützt. Das
Großkundengeschäftsfeld steuerte ein Segmentrohergebnis in Höhe von 2,48
Mio. EUR (Rohergebnis 1. HJ 2024: 2,84 Mio. EUR) zum Konzernrohergebnis bei.

Auf Nettoebene wurde trotz der gesunkenen operativen Ertragskraft ein
positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,14 Mio. EUR erzielt, welches
unterhalb des Vorjahresniveaus lag (1. HJ 2024: 0,61 Mio. EUR). Das
Nachsteuerergebnis konnte hierbei auch von deutlich gesunkenen
Zinsaufwendungen (Zinslast 1. HJ 2025: -0,30 Mio. EUR vs. Zinslast 1. HJ 2024:
-0,41 Mio. EUR) profitieren.

Hinsichtlich der Auftragslage wurde Ende Juni 2025 ein Auftragsbestand in
Höhe von14,70 Mio. EUR verzeichnet, der damit deutlich um 21,0% oberhalb des
Auftragsniveaus des Vorjahresstichtags (Auftragsbestand 30.06.2024: 12,20
Mio. EUR) lag. Laut Unternehmensangaben entfallen hiervon 10,90 Mio. EUR auf die
zweite Jahreshälfte des aktuellen Geschäftsjahres. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass im Auftragsbestand keine zusätzlichen Umsätze aus dem
E-Commerce-Business im traditionell umsatzstarken Weihnachtsgeschäft sowie
nachlaufenden Aufträgen mit kurzen Lieferterminen enthalten sind.

PROGNOSEN UND BEWERTUNG

Im Rahmen der Veröffentlichung seiner Halbjahreszahlen hat der United
Labels-Konzern ebenfalls seine bisherige Unternehmensguidance (Umsatz- und
Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr) bekräftig. Folglich erwartet das
Unternehmen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein Wachstum bei
Umsatz und Ergebnis.

Vor dem Hintergrund der Halbjahresperformance, die v.a. umsatzseitig unter
unseren Erwartungen lag, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und
Ergebnisschätzungen moderat nach unten angepasst. Für das aktuelle
Geschäftsjahr rechnen wir nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 22,68
Mio. EUR (zuvor: 25,97 Mio. EUR) und einem EBIT von 1,29 Mio. EUR (zuvor: 1,51
Mio. EUR). Hinsichtlich des Folgejahres 2026 erwarten wir einen signifikanten
Umsatz- und EBIT-Anstieg auf 25,78 Mio. EUR (zuvor: 30,88 Mio. EUR) bzw. 1,77
Mio. EUR (zuvor: 2,19 Mio. EUR). Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2027 sollte
ein weiterer Umsatz- und EBIT-Zuwachs auf dann 29,61 Mio. EUR (zuvor: 35,77
Mio. EUR) bzw. 2,31 Mio. EUR (zuvor: 2,92 Mio. EUR) gelingen können.

Entgegengesetzt zur Senkung unserer operativen Kennzahlen haben wir unsere
bisherigen Nettoprognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 moderat
angehoben, da wir künftig von deutlich geringeren Finanzaufwendungen
ausgehen resultierend aus erwarteten signifikant verbesserten
Refinanzierungskonditionen. So sank bereits zum Ende des ersten Halbjahres
2025 die Zinslast im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich auf -0,30 Mio.
EUR (Zinslast 1. HJ 2024: -0,41 Mio. EUR).

Als zentralen Wachstumsfaktor für die weitere Geschäftsentwicklung sehen wir
unverändert die wachstumsstarken E-Commerce-Geschäftsaktivitäten des United
Labels-Konzerns, die stetig ausgebaut werden. Dur den erwarteten sukzessiven
höheren Konzernumsatzanteil dieses margenträchtigen Segments, rechnen wir
künftig auch parallel zur expansiven Umsatzentwicklung mit deutlich
überproportionalen Ergebnisverbesserungen.

Vor dem Hintergrund unserer angepassten Umsatz- und (operativen)
Ergebnisschätzungen haben wir basierend auf unserem DCF-Modell ein neues
Kursziel in Höhe von 4,00 EUR je Aktie ermittelt und damit unser bisheriges
Kursziel (bisher: 5,05 EUR) gesenkt. Angesichts des aktuellen Kursniveaus
vergeben wir weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches
Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=fcc2af2b7cef8e2838e4c8fd17b8fc15

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.11.2025 (9:20 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 11.11.2025 (10:00 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=70256a2a-bed7-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

2227636 11.11.2025 CET/CEST

