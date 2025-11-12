W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.2025

onvista · Uhr
InfrastrukturCybersecurityErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BayerBericht 3. Quartal 2025
BrenntagBericht 3. Quartal 2025
Circle Internet GroupBericht 3. Quartal 2025
Cisco SystemsBericht 1. Quartal 2026
Eckert & ZieglerBericht 3. Quartal 2025
EONBericht 3. Quartal 2025
Heidelberger DruckmaschinenBericht 2. Quartal 2026
InfineonBericht Geschäftsjahr 2025
JenoptikBericht 3. Quartal 2025
LEG ImmobilienBericht 3. Quartal 2025
Pan American SilverBericht 3. Quartal 2025
PVA TePlaBericht 3. Quartal 2025
RWEBericht 3. Quartal 2025
VerbioBericht 1. Quartal 2026
voestalpineBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Infineon
RWE
EON
Heidelberger Druckmaschinen
Verbio
Pan American Silver
Cisco
Jenoptik
Brenntag
Circle Internet Group
voestalpine
PVA TePla
Eckert & Ziegler
LEG Immobilien

