Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bayer
|Bericht 3. Quartal 2025
|Brenntag
|Bericht 3. Quartal 2025
|Circle Internet Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|Cisco Systems
|Bericht 1. Quartal 2026
|Eckert & Ziegler
|Bericht 3. Quartal 2025
|EON
|Bericht 3. Quartal 2025
|Heidelberger Druckmaschinen
|Bericht 2. Quartal 2026
|Infineon
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Jenoptik
|Bericht 3. Quartal 2025
|LEG Immobilien
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pan American Silver
|Bericht 3. Quartal 2025
|PVA TePla
|Bericht 3. Quartal 2025
|RWE
|Bericht 3. Quartal 2025
|Verbio
|Bericht 1. Quartal 2026
|voestalpine
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.11.202510. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 07.11.202507. Nov. · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindet09. Nov. · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis