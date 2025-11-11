Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Beyond Meat Inc.
|Bericht 3. Quartal 2025
|IONOS
|Bericht 3. Quartal 2025
|K+S
|Bericht 3. Quartal 2025
|KSB Vz
|Bericht 3. Quartal 2025
|Münchener Rück
|Bericht 3. Quartal 2025
|Nebius
|Bericht 3. Quartal 2025
|Oklo
|Bericht 3. Quartal 2025
|Plug Power
|Bericht 3. Quartal 2025
|Porsche Automobil Holding
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sea Limited (ADR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|SoftBank Group
|Bericht 2. Quartal 2025
|Ströer
|Bericht 3. Quartal 2025
|TAG Immobilien
|Bericht 3. Quartal 2025
|United Internet
|Bericht 3. Quartal 2025
|Vodafone Group
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
