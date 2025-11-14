DAX® - Pullback oder Fehlausbruch?

Die Stimmungslage in den USA – gemessen an der wöchentlichen Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) haben wir gestern nicht mehr besprechen können. Es gab einfach zu viele andere charttechnisch relevante Aspekte. Mit 49,1% Bären ist die Stimmung unter den US-Privatanlegern aktuell verhalten, um nicht zu sagen skeptisch. Per Saldo ist das eher ein unterstützender Faktor, der bestens zum gestrigen Handelsverlauf passt. Schließlich vollzog der DAX® gestern einen scharfen „U-turn“. Die Schlüsselfrage ist also derzeit, ob der Pullback an die 50-Tage-Linie (akt. bei 23.991 Punkten) bzw. den kurzfristigen Abwärtstrend (akt. bei 23.976 Punkten) eine gute Einstiegsgelegenheit darstellt oder ob der Rallyversuch vom Wochenbeginn im Sand verläuft. Oberhalb der beschriebenen Kreuzunterstützung gilt: „im Zweifel für den Angeklagten“. Von dieser kurzfristigen Einschätzung bleiben die langfristigen, strategischen Leitplanken unberührt, d. h. übergeordnet gilt weiterhin die Schiebezone zwischen 23.300 und 24.600 Punkten. Deren Auflösung dürfte die mittelfristigen DAX®-Perspektiven festlegen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

