Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader
onvista · Uhr
Palantir hat eine imposante Rally hinter sich. Doch derzeit korrigiert die Aktie. Geht es weiter bergab, oder steht eine Trendwende an? Die Antworten darauf erhälst du hier.
Firmenlogo · Quelle: Sundry Photography/Shutterstock.com
Palantir Technologies entwickelt Software zur Analyse und Auswertung großer Datenmengen, vor allem für Regierungen und Unternehmen. Nutzer können damit Muster erkennen, Risiken einschätzen oder operative Entscheidungen treffen, etwa in der Terrorabwehr, Logistik oder Industrie. Die Aktie gehörte zu den stärksten Titeln im Nasdaq 100 in den vergangenen beiden Jahren, geriet zuletzt aber ordentlich unter Druck. Hier erfährst du, wohin die Aktie sich kurzfristig entwickeln dürfte.
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