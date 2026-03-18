Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader

Palantir Technologies entwickelt Software zur Analyse und Auswertung großer Datenmengen, vor allem für Regierungen und Unternehmen. Nutzer können damit Muster erkennen, Risiken einschätzen oder operative Entscheidungen treffen, etwa in der Terrorabwehr, Logistik oder Industrie. Die Aktie gehörte zu den stärksten Titeln im Nasdaq 100 in den vergangenen beiden Jahren, geriet zuletzt aber ordentlich unter Druck. Hier erfährst du, wohin die Aktie sich kurzfristig entwickeln dürfte.

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