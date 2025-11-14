Siemens Energy liefert grandiose Zahlen - und ist noch nicht zu teuer

Inmitten fallender Kurse setzte sich die Aktie von Siemens Energy am Freitag vom übrigen Aktienmarkt ab - und zwar deutlich. Der Kurs sprang um fast neun Prozent.

Der Grund: Der Konzern lieferte einmal mehr grandiose Zahlen ab. "Sehr starke Zahlen", sagt auch onvista-Chefanalyst Martin Goersch. Reicht das, um den soliden Trend der Aktie weiter zu befeuern? Im Video analysiert Martin die Zahlen und erklärt, warum die Aktie bei diesen Geschäftsprognosen noch nicht zu hoch bewertet ist.