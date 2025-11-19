Adobe kauft KI-Marketingspezialisten Semrush

Bangalore (Reuters) - Mit einem milliardenschweren Zukauf will der US-Softwarekonzern Adobe sein Geschäft mit KI-gestützten Marketing-Programmen ausbauen.

Der Photoshop-Entwickler kündigte am Mittwoch den Kauf der Softwarefirma Semrush für zwölf Dollar je Aktie oder insgesamt 1,9 Milliarden Dollar an. Die Papiere von Semrush stiegen daraufhin an der Wall Street um 74,5 Prozent auf 11,79 Dollar. Das war der größte Kurssprung seit dem Börsengang 2021. Zunächst hatte das "Wall Street Journal" über die Transaktion berichtet.

Semrush bietet eine Künstliche Intelligenz (KI) an, die Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung von Werbekampagnen und in sozialen Medien unterstützt. Außerdem analysiert sie die Wahrnehmung von Marken durch KI-Modelle wie ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google. Adobe hat neben der Bildbearbeitung Photoshop auch die Layout-Software InDesign im Angebot. Darüber hinaus können Kunden über die Adobe Experience Cloud Daten analysieren. Wegen des verschärften Wettbewerbs bei KI-gestützten Bildbearbeitungs- und Grafikprogrammen haben Adobe-Aktien seit Jahresbeginn knapp 30 Prozent an Wert eingebüßt.

