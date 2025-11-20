W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.11.2025

onvista · Uhr
Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
CadelerBericht 3. Quartal 2025
CopartBericht 1. Quartal 2026
CTS EventimBericht 3. Quartal 2025
IntuitBericht 1. Quartal 2026
IVU TrafficBericht 3. Quartal 2025
MPH Health CareBericht 3. Quartal 2025
ORLENBericht 3. Quartal 2025
PORRBericht 3. Quartal 2025
PZUBericht 3. Quartal 2025
SBOBericht 3. Quartal 2025
UGIBericht Geschäftsjahr 2025
UniDoc HealthBericht 2. Quartal 2026
UniqaBericht 3. Quartal 2025
WalmartBericht 3. Quartal 2026
ZIM Integrated Shipping ServicesBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

