Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.11.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 20. November 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Cadeler
|Bericht 3. Quartal 2025
|Copart
|Bericht 1. Quartal 2026
|CTS Eventim
|Bericht 3. Quartal 2025
|Intuit
|Bericht 1. Quartal 2026
|IVU Traffic
|Bericht 3. Quartal 2025
|MPH Health Care
|Bericht 3. Quartal 2025
|ORLEN
|Bericht 3. Quartal 2025
|PORR
|Bericht 3. Quartal 2025
|PZU
|Bericht 3. Quartal 2025
|SBO
|Bericht 3. Quartal 2025
|UGI
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|UniDoc Health
|Bericht 2. Quartal 2026
|Uniqa
|Bericht 3. Quartal 2025
|Walmart
|Bericht 3. Quartal 2026
|ZIM Integrated Shipping Services
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
