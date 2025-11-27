EQS-DD: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Axel Hefer, Annahme des Umtauschangebots
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.11.2025 / 12:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Axel
|Nachname(n):
|Hefer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
b) LEI
|391200ALDJEBKNZFZ849
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A460AT6
b) Art des Geschäfts
|Annahme des Umtauschangebots
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000,00 EUR
|250.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000,0000 EUR
|250.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|26.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
|Ernst-Kuzorra-Weg 1
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.schalke04.de
