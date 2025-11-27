Autohersteller
Starke US-Nachfrage lässt Toyotas Produktion weiter wachsen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Tokio (Reuters) - Dank starker Nachfrage aus den USA hat der weltgrößte Autobauer Toyota seine weltweite Produktion im Oktober den fünften Monat in Folge ausgeweitet.
Die weltweite Produktion stieg im Vorjahresvergleich um vier Prozent auf 926.987 Fahrzeuge, der weltweite Absatz wuchs um zwei Prozent auf 922.087 Fahrzeuge - dies war der zehnte monatliche Zuwachs in Folge. In den USA, Toyotas wichtigstem Markt, stieg die Produktion im Berichtsmonat um 26 Prozent. In China sanken Produktion und Absatz nach dem Auslaufen von Subventionsprogrammen in einigen Regionen um sechs und sieben Prozent.
Das könnte dich auch interessieren
Wall StreetNew York Ausblick: Weitere Gewinne vor verlängertem Wochenendegestern, 14:16 Uhr · dpa-AFX
RüstungszuliefererHensoldt erhält Großauftrag für "Luchs"-Sensortechnikgestern, 12:43 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Krypto wird erwachsen: wo nun die neue Chance liegtheute, 08:19 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Paradoxe Stimmung: Die Anleger sind pessimistisch - und trotzdem voll investiert23. Nov. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße