Starke US-Nachfrage lässt Toyotas Produktion weiter wachsen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Tokio (Reuters) - Dank starker Nachfrage aus den USA hat der weltgrößte Autobauer Toyota seine weltweite Produktion im Oktober den fünften Monat in Folge ausgeweitet.

Die weltweite Produktion stieg im Vorjahresvergleich um vier Prozent auf 926.987 Fahrzeuge, der weltweite Absatz wuchs um zwei Prozent auf 922.087 Fahrzeuge - dies war der zehnte monatliche Zuwachs in Folge. In den USA, Toyotas wichtigstem Markt, stieg die Produktion im Berichtsmonat um 26 Prozent. In China sanken Produktion und Absatz nach dem Auslaufen von Subventionsprogrammen in einigen Regionen um sechs und sieben Prozent.

Toyota

