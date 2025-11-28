W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 28.11.2025

Ruhiger Auftakt am "Black Friday"

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax könnte am "Black Friday" eine starke Börsenwoche besiegeln - auch wenn am Freitag zum Auftakt wenig los sein dürfte. Da der Broker IG den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 23.777 Punkte taxierte, steuert der Leitindex auf ein etwa dreiprozentiges Wochenplus zu. Der eigentlich gute Börsenmonat November würde aber immer noch mit einem Abschlag von gut 0,8 Prozent enden.

Nach der 200-Tage-Linie hat der Dax zuletzt auch die 21-Tage-Linie wieder überschritten, was kurz- und langfristig wieder positive Chartsignale sendet. "Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", schrieb am Freitag der Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank.

USA: Feiertag

An den US-Aktienbörsen fand am Donnerstag wegen des Feiertages "Thanksgiving" kein Handel statt

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.427-
S&P 5006.812-
Nasdaq 23.214-

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Wegen es Feiertages in den USA fehlten wichtige Impulse aus Übersee. In Japan stieg der Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sich knapp in der Gewinnzone hielt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.221+ 0,10 Prozent
Hang Seng25.945- 0,40  Prozent
CSI 3004.524+ 0,10 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,99- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,67+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,00+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1592- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,33+ 0,47 Prozent
Euro in Yen181,22+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent63,64 USD- 0,29  USD
WTI59,08 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 280 (158) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG STARTET INIT MIT 'BUY' - ZIEL 61 EUR

GOLDMAN STARTET KNORR-BREMSE MIT 'BUY' - ZIEL 108 EUR

GOLDMAN STARTET RATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 771 EUR

JPMORGAN SENKT EVONIK AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 14 (20) EUR

JPMORGAN SENKT WACKER CHEMIE AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 50 (60) EUR

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 44 (45,40) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 39 (43,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

Redaktion onvista/dpa-AFX

