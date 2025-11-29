Crash? Short & Inverse ETFs erklärt: Wann sie sinnvoll sind – und wann absolut nicht!









Wenn die Märkte kippen, geraten viele Anleger reflexartig in den Rückzugsmodus – verkaufen, abwarten, später günstiger wieder einsteigen. Doch es gibt Alternativen: Short- und Inverse-ETFs ermöglichen es, direkt von fallenden Kursen zu profitieren, ohne gleich das gesamte Portfolio umzubauen. Genau hier setzt das praxisorientierte Webinar an: Es erklärt verständlich, wie diese Produkte funktionieren, welche Mechanismen hinter den täglichen Bewegungen stehen und warum sie sich nur bedingt für längere Haltedauern eignen. Dabei wird besonders die oft unterschätzte Pfadabhängigkeit beleuchtet, die bei inversen ETFs über Zeit zu deutlichen Abweichungen vom erwarteten Indexverlauf führen kann.





Neben den theoretischen Grundlagen liefert die Präsentation konkrete Beispiele, Marktvergleiche und einen Blick auf die meistgehandelten Short-ETFs in Europa – inklusive praktischer Chartanalysen zu DAX, EuroStoxx 50, S&P 500 und Nasdaq. Teilnehmende erfahren, in welchen Szenarien inverse Produkte tatsächlich sinnvoll sind, wo ihre Grenzen liegen und wie sie sich taktisch in kurzfristigen Strategien einsetzen lassen. Ein idealer Einstieg für alle, die das Potenzial von ETFs aus neuen Perspektiven entdecken möchten.





Fragen können auch in der nächsten Sendung im Dezember direkt im Webinar gestellt werden.

