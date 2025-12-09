Dax-Konzern
Deutsche Börse will ab 2026 regelmäßig Aktien zurückkaufen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
(Reuters) - Die Deutsche Börse will ihren Aktienkurs mit regelmäßigen Aktienrückkäufen stärken.
"Künftig beabsichtigt das Unternehmen die Dividendenausschüttung durch regelmäßige jährliche Aktienrückkäufe zu ergänzen", teilte das Unternehmen mit. Volumen und Zeitpunkt sollten jährlich festgelegt werden und hingen von der Liquidität ab. Im kommenden Jahr sollten Aktien für 500 Millionen Euro am Markt zurückgekauft werden. Das Unternehmen insgesamt ist derzeit nach Refinitiv-Daten gut 40 Milliarden Euro wert.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Italienischer SportwagenbauerFerrari-Aktie unter Druck - Morgan Stanley wird pessimistischergestern, 10:12 Uhr · dpa-AFX
Rekordhoch in ReichweiteAktienkurs von Flatexdegiro überwindet Korrekturtrendgestern, 10:58 Uhr · dpa-AFX
BeteiligungsgesellschaftMBB-Aktie steuert auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezemberheute, 14:24 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße