Dax-Konzern

Deutsche Börse will ab 2026 regelmäßig Aktien zurückkaufen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(Reuters) - Die Deutsche Börse will ihren Aktienkurs mit regelmäßigen Aktienrückkäufen stärken.

"Künftig beabsichtigt das Unternehmen die Dividendenausschüttung durch regelmäßige jährliche Aktienrückkäufe zu ergänzen", teilte das Unternehmen mit. Volumen und Zeitpunkt sollten jährlich festgelegt werden und hingen von der Liquidität ab. Im kommenden Jahr sollten Aktien für 500 Millionen Euro am Markt zurückgekauft werden. Das Unternehmen insgesamt ist derzeit nach Refinitiv-Daten gut 40 Milliarden Euro wert.

