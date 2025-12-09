EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.12.2025 / 09:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Q-Soft Verwaltungs AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Martin
|Nachname(n):
|Schmitt
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|KST Beteiligungs AG
b) LEI
|529900D7BWFE3K9KJ964
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161309
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,22 EUR
|97.600,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,2200 EUR
|97.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstaße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.kst-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102290 09.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Evotec schließt Verkauf von Just – Evotec Biologics Toulouse Standort an Sandoz abgestern, 07:00 Uhr · EQS Group
IRW-News: Humanoid Global Holdings Corp.: Humanoid Global veröffentlicht Überblick über sein Portfoliogestern, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musstgestern, 14:30 Uhr · onvista
PlusUnilever spaltet Magnum ab
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße