EQS-DD: KST Beteiligungs AG: Q-Soft Verwaltungs AG, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.12.2025 / 09:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Q-Soft Verwaltungs AG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Martin Nachname(n): Schmitt Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

KST Beteiligungs AG

b) LEI

529900D7BWFE3K9KJ964

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,22 EUR 97.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2200 EUR 97.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

09.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: KST Beteiligungs AG Fronäckerstaße 34 71063 Sindelfingen Deutschland Internet: www.kst-ag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102290 09.12.2025 CET/CEST