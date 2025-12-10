Trading-Chance Blackrock: Top-Aktie!

Was macht BlackRock?

BlackRock ist ein global agierendes Investmentmanagement-Unternehmen und in den Bereichen Asset Management, Risk Management und Advisory Services tätig. Im Segment Asset Management bietet das Unternehmen eine breite Palette von Investmentlösungen und Finanzprodukten an, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Portfolios, alternative Investmentstrategien und Geldmarktprodukte. Diese Dienstleistungen richten sich an institutionelle und private Anleger weltweit. BlackRock ist auch im Bereich Risk Management aktiv, wo es Werkzeuge und Analysen für das Risikomanagement bereitstellt. Diese Dienste helfen Kunden, die Risiken ihrer Investments zu verstehen und zu managen. Dazu gehört die Verwendung von Aladdin, einer proprietären Risikomanagement-Plattform. Darüber hinaus bietet BlackRock Advisory Services für institutionelle Anleger an, die strategische Beratung und Lösungen in den Bereichen Investment, Risiko und Liquidität umfassen. Diese Beratungsdienstleistungen unterstützen Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Investmentstrategien.

Geringer Verschuldungsgrad

Wussten Sie, dass es nur 76 börsengelistete Unternehmen gibt, die einen Verschuldungsgrad unterhalb von 10 Prozent haben? Es ist ein überraschend kleiner Kreis. Geringe Schulden allein bringen natürlich kein Wachstum. Insofern gehören die von uns immer wieder betrachteten Faktoren und Kennziffern, wie die Entwicklung des Gewinns, die Netto-Marge und der Operative Cashflow selbstverständlich dazu.

Doch eine geringe Verschuldung schafft ein solides Fundament und verhindert, dass ein Unternehmen unverschuldet adhoc unter Druck gerät.

Brillante fundamentale Zahlen!

Zwischen 2015 und 2025 steigerte das Unternehmen seinen Gewinn von damals 19,79 auf 38,38 Dollar pro Aktie. Der Operative Cashflow wuchs im gleichen Zeitraum von 21,62 auf 26,72 Dollar je Anteilsschein. Stark ist zudem die Netto-Marge in Höhe von 25,94 Prozent. Der Verschuldungsgrad liegt bei nur 9,18%. An der Börse ist die Aktie derzeit mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 22,9 etwas über dem langfristigen Durchschnitt bewertet. Dieser liegt bei 18,8.

Die Dividende wurde seit 16 Jahren alljährlich erhöht und seit nunmehr 22 Jahren nicht mehr gesenkt. Auch das spricht für sich.

Kaufen am Support?

Die noch relativ junge Aktie verzeichnet an der Börse eine enorm starke Entwicklung. Zwar gibt es, wie bei Vermögensverwaltungen und Investmenthäusern normal, immer wieder auch kurze Rücksetzer. Doch diese werden rasch egalisiert und mündeten stets in einem neuen Allzeithoch des Aktienkurses.

Zuletzt befand sich der Kurs der Aktie in einer Korrekturbewegen, nachdem es zuvor ein neues Allzeithoch bei 1220 Dollar gegeben hatte. Die erste horizontale Unterstützung ist bei 973 Dollar gelegen. Ein weiterer Support befindet sich exakt 200 Dollar niedriger, bei 773 US-Dollar. Dort verläuft gegenwärtig auch die Haupttrendlinie des Aufwärtstrends (blau). Prozyklisch wäre ein Einstieg oder Zukauf bei einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, jenseits von 1220 Dollar aus technischer Sicht attraktiv.

Fazit

Fundamental und technisch ist diese Aktie absolut erstklassig. Das Papier ist nur etwas überdurchschnittlich an der Börse bewertet und hat mit der geringen Verschuldung in Kombination mit hohen Netto-Margen ein enormes Faustpfand. Damit auch Sie von einer möglichen positiven Entwicklung des Aktienkurses in der Zukunft profitieren können, haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Blackrock

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 647,719 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1071 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,54. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD4QHZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1220 USD

Unterstützungen: 973 und 773 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Blackrock

Basiswert Blackrock WKN HD4QHZ ISIN DE000HD4QHZ7 Basispreis 647,719 USD K.O.-Schwelle 647,719 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,54 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

