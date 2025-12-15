Trading-Chance CME Group: Mega Gewinn-Marge!

So wählen wir Top-Aktien aus

Wir achten bei der Aktienauswahl auf klare und strenge Kriterien, anhand derer man die Top-Titel ausgezeichnet herausfiltern kann. Bei unserem Research sehen wir, dass bestimmte Kennziffern-Werte inflationär häufig vorkommen. Diese sind augenscheinlich keine guten Kriterien für das Selektieren der Top-Unternehmen. Andere wiederum sind extrem selten. Dazu zählt das Kriterium der Dividenden-Steigerung über mehr als 25 aufeinanderfolgende Jahre, wie Sie es von unseren Dividenden-Aristokraten kennen. Eine Liga darunter sind Unternehmen, die aufstrebend sind, aber noch nicht all diese Kriterien erfüllen.

Dort achten wir auf folgende Kennziffern und Bedingungen:

1. Keine Dividenden-Senkung seit mindestens 20 Jahren

2. Dividenden-Steigerung seit mehr als 10 Jahren

3. Verschuldungsgrad <10 Prozent

Diese Kombination an Parametern erfüllen weltweit gerade einmal 84 Aktien! Hierbei gilt es zu bedenken, dass es insgesamt knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt.

Unsere besondere Erinnerung an die CME Group

Bevor wir das Unternehmen CME Group fundamental beleuchten möchten wir eine persönliche Erfahrung mit Ihnen teilen, die uns für immer im Gedächtnis bleiben wird. 2013 hatte unser Head-Trader René Wolfram an der offiziellen Trading-Weltmeisterschaft, der Robbins Worldcup Trading Championship teilgenommen und als erster Deutscher überhaupt den dritten Platz bei dem über 12 Monate andauernden Echtgeld-Trading-Wettbewerb belegt. Zur Preisverleihung auf dem Floor der CME in Chicago waren wir vom Veranstalter der Weltmeisterschaft und von der CME Group eingeladen. Im Mai 2014 betraten wir dann die heiligen Hallen und durften auch noch das Flair des damals noch existenten und ab 2016 auf Elektronischen Handel umgestellten Pit-Handels genießen. Im Pit-Handel wurde noch mit Zetteln und lautem Rufen „ein Markt gemacht“.

Ein toller Einblick in die sehr geordneten Abläufe des Handels an der CME wurde es selbstverständlich am Rande der Preisverleihung ebenfalls gegeben. Wir selbst handeln börsentäglich seit über 20 Jahren Produkte der CME und sind seitdem hochzufrieden mit der Qualität und dem Service, den man bietet.

Auf dem Bild sehen Sie übrigens in der Mitte Victoria Grimsley, die 2013 als Siegerin den Weltmeister-Titel gewann, links den Zweitplatzierten Song Li und rechts unseren Chef-Händler, René Wolfram, der damals Dritter wurde.

Was macht die CME Group?

CME Group betreibt die weltweit größten Termin- und Derivatebörsen. Zu den Geschäftsfeldern gehören Derivatives Trading, Clearing Services, und Market Data Services. Im Bereich Derivatives Trading bietet CME Group Handelsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Derivatprodukten an, darunter Futures und Optionen auf Zinsen, Aktienindizes, Devisen, Energie, Agrarprodukte und Metalle. Der Bereich Clearing Services umfasst die Abwicklung und das Clearing von Transaktionen. CME Group stellt sicher, dass alle gehandelten Kontrakte erfüllt werden und übernimmt das Kontrahentenrisiko. Dies dient der Sicherheit und Integrität des Marktes. Market Data Services beinhalten die Bereitstellung von Echtzeit- und historischen Handelsdaten. Diese Daten sind für Marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung, um informierte Handelsentscheidungen zu treffen und die Markttiefe und -liquidität zu analysieren.

Mega-Marge toppt alles!

Weltunternehmen haben alle zehntausende oder gar hunderttausende Mitarbeiter. Mitarbeiter sind Kostenfaktoren. Bei der CME Group zählt man Stand jetzt gerade einmal 3760 Mitarbeiter. Das ist natürlich ein enormer Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, der sich auch in der Netto-Marge niederschlägt. Diese ist die mit Abstand höchste, die wir jemals bei einem Unternehmen gesehen haben und beläuft sich auf unglaubliche 58,85 Prozent! Mit nur zwei Prozent Verschuldung ist das Unternehmen auch in dieser Kennziffer Weltklasse!

Seinen Gewinn steigerte der Betreiber mehrerer Börsen zwischen 2015 und 2025 von damals 3,69 auf heute10,32 Dollar je Aktie. Im gleichen Zeitraum verbesserte man den Operativen Cashflow von 4,48 auf 11,54 US-Dollar. An der Börse ist die Aktie trotz der bereits erfolgten Kurssteigerungen mitnichten überteuert. Das bereinigte KGV liegt mit 25 exakt auf Höhe des langfristigen Durchschnitts-KGV.

Sauberer Trend und viel Potenzial!

Lediglich die Wirtschaftskrisen und Börsencrashs konnten den Aufwärtsdrang der CME-Aktie zwischenzeitlich ausbremsen. Sämtliche dieser Korrekturen wurden schnell egalisiert und mündeten in neuen Allzeithochs. Der Trendkanal (grün) ist auf der Unterseite bei 203 und auf der Oberseite bei 302 Dollar begrenzt. Horizontale Unterstützungen lassen sich für 143, 225 und 257 Dollar ausmachen. Einziger Widerstand ist das Allzeithoch bei 290,79 US-Dollar.

Langfristig sehen wir noch erhebliches Potenzial und können uns sogar vierstellige Kurse vorstellen. Schließlich ist diese Aktie erst seit Dezember 2002 an der Börse gelistet und blickt damit auf eine vergleichsweise kurze Börsenzeit zurück. Die Aktie steht überhaupt nicht im Fokus. Während um Unternehmen, wie Tesla, Apple und Co ein enormer medialer Hype erzeugt wird, wissen die allermeisten Börsianer wahrscheinlich nicht einmal, dass die Aktie der CME Group überhaupt an der Börse gelistet ist. Und genau hier sehen wir noch sehr viel Potenzial, was unseres Erachtens in Richtung 1000 Dollar führen kann.

Fazit

Mag sein, dass wir noch nicht alle Aktien kennen. Doch unter allen uns bislang bekannten Titeln ist diese zweifelsohne jene, mit der mit Abstand höchsten Netto-Marge. Hier finden wir absolut kein Haar in der Suppe, zumal die Verschuldung minimal, das Gewinnwachstum stetig und die Börsenbewertung lediglich auf dem Niveau des langfristigen Durchschnitts rangiert. Wir haben für Sie ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem Sie an einer möglichen positiven Entwicklung der Papiere in der Zukunft partizipieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen dieses vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf CME Group

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 136,226 USD. Bei einem aktuellen Preis von 273,55 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 1,94. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PD5YND.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 290,79 USD

Unterstützungen: 225 und 257 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf CME Group

Basiswert CME Group WKN PD5YND ISIN DE000PD5YND3 Basispreis 136,226 USD K.O.-Schwelle 136,226 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 1,94 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

