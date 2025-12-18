Trading-Chance Beiersdorf: Kauf-Chance am Support!

Unsere Kriterien

Wir achten bei der Aktienauswahl auf klare und strenge Kriterien, anhand derer man die Top-Titel ausgezeichnet herausfiltern kann. Bei unserem Research sehen wir, dass bestimmte Kennziffern-Werte inflationär häufig vorkommen. Diese sind augenscheinlich keine guten Kriterien für das Selektieren der Top-Unternehmen. Andere wiederum sind extrem selten. Dazu zählt das Kriterium der Dividenden-Steigerung über mehr als 25 aufeinanderfolgende Jahre, wie Sie es von unseren Dividenden-Aristokraten kennen. Eine Liga darunter sind Unternehmen, die aufstrebend sind, aber noch nicht all diese Kriterien erfüllen.

Dort achten wir auf folgende Kennziffern und Bedingungen:

1. Keine Dividenden-Senkung seit mindestens 20 Jahren

2. Dividenden-Steigerung seit mehr als 10 Jahren

3. Verschuldungsgrad <10 Prozent

Im Fall von Beiersdorf sehen wir zwei der drei Kriterien gegeben. Nur die Dividenden-Steigerung seit mehr als 10 Jahren wird hier nicht erfüllt. Dafür ist die Verschuldung nahezu Null, wie wir weiter unten zeigen.

Was macht Beiersdorf?

Beiersdorf ist ein international tätiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Herstellung von Hautpflegeprodukten spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit von Beiersdorf gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Consumer Products und tesa. Im Segment Consumer Products liegt der Fokus auf der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Haut- und Körperpflegeprodukten. Zu den bekanntesten Marken dieses Segments gehören NIVEA, Eucerin, La Prairie und Hansaplast. Diese Marken richten sich an unterschiedliche Zielgruppen und Bedürfnisse, von alltäglicher Feuchtigkeitspflege bis hin zu spezialisierten Hautpflegeprodukten. Das Segment tesa umfasst die Entwicklung und Herstellung von selbstklebenden Produktlösungen. Diese Produkte werden in verschiedenen Industrien wie der Automobilindustrie, Elektronik oder dem Bauwesen eingesetzt. Ebenso sind sie Teil des Angebots für Endverbraucher und umfassen beispielsweise Klebebänder, Befestigungs- und Abdecklösungen.

Cashflow-Wachstum voraus und nahezu schuldenfrei

Seinen Gewinn steigerte das Unternehmen binnen der jüngsten 10 Jahre von 2,91 auf 3,95 Euro je Aktie. Der Operative Cashflow stagnierte bei etwa 3,6 Euro je Anteilsschein, soll sich jedoch bis 2028 auf 7,01 Euro pro Aktie nahezu verdoppeln. Und genau diese Kennziffern erachten wir bekanntlich als „frühindikativ“ für das künftige Kurspotenzial. Die Netto-Marge ist mit 8,94 Prozent auf einem guten Niveau. Außergewöhnlich gut ist die Schulden-Situation des Unternehmens. Mit gerade einmal 2,5 Prozent Verschuldungsgrad spielt man in dieser Hinsicht zweifelsohne in der Champions-League der substanzhaltigen Aktien. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von derzeit 23,6 ist die Börsenbewertung weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 30 gelegen ist.

Support erreicht – Antizyklische Kauf-Chance!

Trendfolger würden derzeit nicht auf diese Aktie aufmerksam werden, geschweige denn investieren. Für Antizykliker ist sie unterdessen ein absoluter Hingucker! Im Juni 2024 hatte der Kurs, nach einem senkrechten Anstieg, sein bisheriges Allzeithoch bei 147,85 Euro markiert. Seitdem läuft jedoch eine große Korrektur, die den Aktienkurs nunmehr an den zehnjährigen Aufwärtstrend (blau) führt. Knapp darunter liegt zwischen 75 und 79 Euro ein massives Support-Cluster, welches Einstiege auf dem derzeitigen Niveau und im Falle eines nochmaligen Rücksetzers sehr attraktiv erscheinen lässt.

Langfristig sehen wir einen Kurs-Anstieg auf ein neues Allzeithoch als durchaus wahrscheinlich an.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine Aktie mit ausgezeichneten fundamentalen Kennziffern und viel Fantasie für die Zukunft. Deutlich unterbewertet, erfolgreich am Aufwärtstrend gen Norden gedreht und mit einer starken Wachstumsperspektive beim Operativen Cashflow ist Beiersdorf eine Top Trading-Chance für mutige Antizykliker, die zudem etwas Sitzfleisch mitbringen. Denn hierbei handelt es sich nicht um einen schnellen Trade, sondern um ein mittel- bis langfristiges Engagement mit Potenzial. Dafür haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Beiersdorf

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 68,909 Euro. Bei einem aktuellen Preis von 94,88 Euro ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,63. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN05MJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 147,85 Euro

Unterstützungen: 75-79 und 84 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Beiersdorf

Basiswert Beiersdorf WKN UN05MJ ISIN DE000UN05MJ1 Basispreis 68,909 Euro K.O.-Schwelle 68,909 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,63 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

