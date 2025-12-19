Abwärtstrend im Dax überwunden - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 24.000 24.450 Dax-Unterstützung 23.880 23.750

Dax-Rückblick:

Mit dem gestrigen Anstieg im Dax zurück über 24.100 Punkte hat sich das kurzfristige Chartbild zu Gunsten der Käuferseite gedreht. Nach einem eher zögerlichen Handelsstart konnten die gestrigen Gewinne in der letzten Handelsstunde dann erneut leicht ausgebaut werden - der Index eroberte die Marke von 24.250 Punkten zurück am heutigen dreifachen Verfallstermin an der Terminbörse Eurex.

Dax-Ausblick:

Der kurzfristig relevante Abwärtstrend im 4-Stundenchart wurde gestern sehr dynamisch überwunden und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert.

Oberhalb von 24.000 und 24.150 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht nun klar aufwärts Richtung 24.400/600 Punkte. Eventuell gibt es doch noch eine verkürzte Version der bereits abgeschriebenen Weihnachtsrally. Erst ein erneuter Rutsch unter 24.000 Punkte bringt die Bären zurück ins Spiel - bis dahin haben die Käufer das bessere Blatt.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle erst wieder am 2. Januar. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ihr Henry Philippson.