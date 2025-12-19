W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Chartanalyse 19.12.2025

Abwärtstrend im Dax überwunden - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.00024.450
Dax-Unterstützung23.88023.750

Dax-Rückblick:

Mit dem gestrigen Anstieg im Dax zurück über 24.100 Punkte hat sich das kurzfristige Chartbild zu Gunsten der Käuferseite gedreht. Nach einem eher zögerlichen Handelsstart konnten die gestrigen Gewinne in der letzten Handelsstunde dann erneut leicht ausgebaut werden - der Index eroberte die Marke von 24.250 Punkten zurück am heutigen dreifachen Verfallstermin an der Terminbörse Eurex.

Dax-Ausblick: 

Der kurzfristig relevante Abwärtstrend im 4-Stundenchart wurde gestern sehr dynamisch überwunden und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert.

Oberhalb von 24.000 und 24.150 Punkten ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht nun klar aufwärts Richtung 24.400/600 Punkte. Eventuell gibt es doch noch eine verkürzte Version der bereits abgeschriebenen Weihnachtsrally. Erst ein erneuter Rutsch unter 24.000 Punkte bringt die Bären zurück ins Spiel - bis dahin haben die Käufer das bessere Blatt.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle erst wieder am 2. Januar. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ihr Henry Philippson.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S1L) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 10,00 (Stand: 19.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 22.263,54 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6EN6) der DZ BANK investieren. Der Faktor liegt bei 7,00 (Stand: 19.12.2025), die Reset-Barriere liegt bei 26.965,16 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 18.12.2025
Dax-Anleger warten auf neue Impulsegestern, 11:21 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 17.12.2025
Dax-Unterstützung um 24.000 Punkte hat erneut gehalten17. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.12.2025
Dax verlässt wichtigen Aufwärtstrendkanal nach unten16. Dez. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Tagesrückblick 18.12.2025
Dax steigt wieder klar über 24.000 Punkte - Gold springt zum Handelsschlussgestern, 17:52 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: Verkauf mehrerer Positionen17. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden