Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Avanti GoldBericht 2. Quartal 2025
Carnival Corp. (AIDA)Bericht Geschäftsjahr 2025
Carnival PLCBericht Geschäftsjahr 2025
ConAgra BrandsBericht 2. Quartal 2026
Deutsche Konsum REITBericht Geschäftsjahr 2025
Greenridge ExplorationBericht Geschäftsjahr 2025
Hornbach HoldingBericht 3. Quartal 2026
Metallic MineralsBericht 1. Quartal 2026
Millennial PotashBericht Geschäftsjahr 2025
Neptune Dash TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Nevada Lithium ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Newegg Commerce ABericht 3. Quartal 2025
PaychexBericht 2. Quartal 2026
Quantum Battery MetalsBericht 3. Quartal 2026
Vizsla RoyaltiesBericht 2. Quartal 2026

