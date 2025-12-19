Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 19. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Avanti Gold
|Bericht 2. Quartal 2025
|Carnival Corp. (AIDA)
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Carnival PLC
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ConAgra Brands
|Bericht 2. Quartal 2026
|Deutsche Konsum REIT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Greenridge Exploration
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Hornbach Holding
|Bericht 3. Quartal 2026
|Metallic Minerals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Millennial Potash
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Neptune Dash Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Nevada Lithium Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|Newegg Commerce A
|Bericht 3. Quartal 2025
|Paychex
|Bericht 2. Quartal 2026
|Quantum Battery Metals
|Bericht 3. Quartal 2026
|Vizsla Royalties
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.12.202517. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.12.202516. Dez. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.12.202515. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Angst vor KI? Drei angebliche Verlierer des Booms sind jetzt einen Blick wert17. Dez. · The Market
PlusAbgestrafte Aktien