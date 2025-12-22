EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
22.12.2025 / 09:30 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Aufschnaiter
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|MS Industrie AG
b) LEI
|391200CE11B23RTMJV77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005855183
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1,25 EUR
|12.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1,2500 EUR
|12.500,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MS Industrie AG
|Brienner Straße 7
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ms-industrie.ag
