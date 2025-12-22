EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.12.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Aufschnaiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MS Industrie AG

b) LEI

391200CE11B23RTMJV77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005855183

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1,25 EUR 12.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1,2500 EUR 12.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MS Industrie AG Brienner Straße 7 80333 München Deutschland Internet: www.ms-industrie.ag

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102594 22.12.2025 CET/CEST