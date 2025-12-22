W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: MS Industrie AG: Dr. Andreas Aufschnaiter, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

22.12.2025 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Andreas
Nachname(n):Aufschnaiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

MS Industrie AG

b) LEI

391200CE11B23RTMJV77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005855183

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,25 EUR12.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,2500 EUR12.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MS Industrie AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Internet:www.ms-industrie.ag
