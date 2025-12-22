Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Algernon Pharmaceuticals A
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ARYA RESOURCES LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|ENNIS INC. DL 2,50
|Bericht 3. Quartal 2026
|ESGold
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|European Electric Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|Maison Solutions
|Bericht 2. Quartal 2026
|Metallica Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|New Age Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|NORTHSTAR GOLD CORP.
|Bericht 2. Quartal 2025
|Quantum Critical Metals
|Bericht 1. Quartal 2026
|Rektron Group
|Bericht 1. Quartal 2026
|Route 109 Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Scandium Canada
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Serra Energy Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
|T2 Metals
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
