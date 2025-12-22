W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 22. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Algernon Pharmaceuticals ABericht Geschäftsjahr 2025
ARYA RESOURCES LTDBericht 2. Quartal 2026
ENNIS INC. DL 2,50Bericht 3. Quartal 2026
ESGoldBericht Geschäftsjahr 2025
European Electric MetalsBericht 2. Quartal 2026
Maison SolutionsBericht 2. Quartal 2026
Metallica MetalsBericht 2. Quartal 2026
New Age MetalsBericht 2. Quartal 2026
NORTHSTAR GOLD CORP.Bericht 2. Quartal 2025
Quantum Critical MetalsBericht 1. Quartal 2026
Rektron GroupBericht 1. Quartal 2026
Route 109 ResourcesBericht Geschäftsjahr 2025
Scandium CanadaBericht Geschäftsjahr 2025
Serra Energy MetalsBericht 2. Quartal 2026
T2 MetalsBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

