Trading-Chance Platin: Top Saisonaler Trade!

Warum funktionieren Saisonalitäten im Trading?

Märkte bewegen sich aufgrund von fundamentalen Faktoren. Damit sind aber eher nicht die kommerziell gerne ausgeschlachteten vermeintlichen Nachrichten gemeint, sondern vielfach Prozesse der kommerziellen Adressen, die allgemein kaum beachtet werden. Mit „kommerzielle Adressen“ sind die Produzenten eines Rohstoffs und die verarbeitende Industrie (Merchants) gemeint. Derart stabile saisonale Muster haben oft etwas mit dem Produktionszyklus zu tun, sind nachfragebedingt oder werden von Abrechnungsterminen beeinflusst.

Wir handeln ausschließlich saisonale Setups (es sind 89 an der Zahl), bei denen wir nicht allein eine sechs Dekaden weit zurück reichende Historie (Equity) vorliegen haben, sondern auch das Hintergrundwissen, was fundamental hinter der statistischen Anomalie steckt. Dabei geht es nicht darum, dann Fundamental-Nachrichten zu lesen und zu interpretieren, sondern vielmehr Ruhe und Gelassenheit, quasi ein Urvertrauen in die Strategie zu haben, weil man weiß, dass es möglicherweise nicht immer erfolgreich ausgeht, aber der Effekt sich zuverlässig regelmäßig wiederholt.

Dieser Trade ist ein Klassiker für unsere Kunden

Bei dem heute vorgestellten Setup steigt man immer am 21.12. zum Handelsbeginn ein (wenn das Datum auf ein Wochenende fällt, wird am nächsten tatsächlich stattfindenden Handelstag die Aktion vollzogen) und am 16.1., sowie am 17.2. ausgestiegen. Wir haben es als zwei Trades geführt, aber es ist im Grund ein Trade, der mit einem gesplitteten Ausstieg arbeitet.

Treffer- und Auszahlungsquote können sich sehen lassen! Das liegt daran, dass die Produktion von Platin in Q1 eines Jahres um mindestens 10 Prozent niedriger ist, als im restlichen Jahr. Diese Angebotsdelle fällt zeitlich genau in das Zeitfenster, in dem die Nachfrage aus der Industrie auf der Nordhalbkugel sehr hoch ist. Folgerichtig geht der Preis in schöner Regelmäßigkeit aufwärts.

Man beachte die Kennziffer „Return Pct“, die angibt, das Wievielfache des Kapitalaufwands (Stop-Risiko plus Margin) man mit der Strategie bislang verdient hat. Bei beiden Einzelteilen der Strategie sind es Faktor neun und 10!

Vorsicht: Risiko!

Der Platinpreis schoss heute massiv nach oben. Es kann Sinn machen, noch Pulver trocken zu halten und eine eventuelle Konsolidierung abzuwarten, ehe man eine nennenswerte Tranche eröffnet.

Fazit

Einer der absoluten Top-Trades aus unserem TopSeasonals Ansatz. Hier bietet sich, wie bereits erläutert, eine gestaffelte Handlungsweise mit mehreren Tranchen bei Ein- und Ausstieg an. Um an einem möglichen Anstieg des Platinpreises partizipieren zu können, haben wir für Sie ein passendes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1301,541 USD. Bei einem aktuellen Preis von 2283 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,31. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG7LCL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 1600 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Platin

Basiswert Platin WKN UG7LCL ISIN DE000UG7LCL2 Basispreis 1301,541 USD K.O.-Schwelle 1301,541 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,31 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

