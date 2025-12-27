Fernzüge an Weihnachten zu 75 Prozent pünktlich
Bahnverkehr
Berlin (dpa) - Gut ausgelastet und relativ pünktlich: Die Fernzüge der Deutschen Bahn haben über die Weihnachtsfeiertage rund fünf Millionen Reisende ans Ziel gebracht. Am 24. und 25. Dezember habe die Pünktlichkeitsquote von ICE- und Intercity-Zügen bei gut 75 Prozent gelegen, teilte die Bahn am Samstag mit.
Das ist ein deutlich besserer Wert als der Durchschnitt in den vergangenen Monaten. Allerdings lag die Quote am 24. und 25. Dezember des Vorjahres mit mehr als 80 Prozent noch höher.
Rund um die Feiertage ruhten die Arbeiten auf den meisten Baustellen. Das habe sich positiv auf die Pünktlichkeit ausgewirkt, hieß es. Die Auslastung der Fernzüge habe an den Spitzentagen diesmal bei mehr als 60 Prozent gelegen.
