Boeing erhält Milliarden-Auftrag für F-15-Jets für Israel

Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com
Der US-Rüstungskonzern Boeing hat vom Pentagon einen Auftrag im Wert von 8,6 Milliarden Dollar für die Lieferung von F-15-Kampfjets an Israel erhalten.
Dies teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Der Vertrag umfasse die Lieferung von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA mit einer Option auf 25 weitere. Die USA sind der mit Abstand größte Waffenlieferant Israels. Pro-palästinensische Gruppen in den USA hatten wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen ein Ende der Militärhilfen gefordert. Der Auftrag soll bis Ende 2035 abgeschlossen sein.
Das könnte dich auch interessieren
FriedensgesprächeRüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschrittengestern, 09:33 Uhr · dpa-AFX
Nur wenige deutsche Unternehmen vorneNvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44gestern, 15:09 Uhr · Reuters
Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Novo-Nordisk, Nike und Palantir Tech, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand
gnubreWgestern, 18:00 Uhr · BNP Paribas S.A.
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025