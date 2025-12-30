Boeing erhält Milliarden-Auftrag für F-15-Jets für Israel

Der US-Rüstungskonzern Boeing hat vom Pentagon einen ⁠Auftrag im ‍Wert von 8,6 Milliarden Dollar für die Lieferung ‌von F-15-Kampfjets an Israel erhalten.

Dies teilte das ‍US-Verteidigungsministerium am Montag nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Der ‍Vertrag umfasse die Lieferung ⁠von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA mit einer ‍Option auf 25 weitere. Die USA sind der ⁠mit Abstand größte Waffenlieferant Israels. Pro-palästinensische Gruppen in den USA hatten wegen des israelischen ‍Vorgehens ‌im Gazastreifen ein Ende der Militärhilfen gefordert. Der Auftrag soll bis Ende 2035 abgeschlossen sein.