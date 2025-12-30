W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Flugzeughersteller

Boeing erhält Milliarden-Auftrag für F-15-Jets für Israel

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

Der US-Rüstungskonzern Boeing hat vom Pentagon einen ⁠Auftrag im ‍Wert von 8,6 Milliarden Dollar für die Lieferung ‌von F-15-Kampfjets an Israel erhalten.

Dies teilte das ‍US-Verteidigungsministerium am Montag nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Der ‍Vertrag umfasse die Lieferung ⁠von 25 neuen Flugzeugen des Typs F-15IA mit einer ‍Option auf 25 weitere. Die USA sind der ⁠mit Abstand größte Waffenlieferant Israels. Pro-palästinensische Gruppen in den USA hatten wegen des israelischen ‍Vorgehens ‌im Gazastreifen ein Ende der Militärhilfen gefordert. Der Auftrag soll bis Ende 2035 abgeschlossen sein.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Boeing

Das könnte dich auch interessieren

Friedensgespräche
Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschrittengestern, 09:33 Uhr · dpa-AFX
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Nur wenige deutsche Unternehmen vorne
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44gestern, 15:09 Uhr · Reuters
Nvidia löst Apple als wertvollstes Unternehmen ab - SAP fällt auf Rang 44
Bilanz der Einzelwerte
Das waren die Tops und Flops im Dax 2025heute, 14:53 Uhr · dpa-AFX
Dax Logo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden