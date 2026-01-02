Dax gibt Anfangsgewinne wieder ab

Dax-Widerstand 24.680 24.700 Dax-Unterstützung 24.500 23.750

Dax-Rückblick:

Der Dax startete heute Vormittag zunächst positiv in den Handel und legte zeitweise bis auf 24.680 Punkte zu. Diese Gewinne konnten allerdings nicht gehalten werden - ausgehend vom Tageshoch gab der Index in der vergangenen Handelsstunde bereits schon wieder über 140 Punkte nach.

Dax-Ausblick:

Am heutigen Freitag dürften sich viele professionelle Händler noch im Jahresendurlaub befinden - entsprechend sind die Bewegungen aktuell mit Vorsicht zu genießen. Auch das kurzfristige Chartbild im Stundenchart sollte daher nicht überinterpretiert werden - im Bereich um 24.500 Punkte befindet sich eine kurzfristige Unterstützung im weiterhin intakten kurzfristigen Aufwärtstrend.

Die Karten werden aber eigentlich erst in der kommenden Woche wieder richtig gemischt. Die Seitenlinie ist daher aktuell (weiter) eine gute Option im Dax. Hier besteht derzeit kein Handlungsbedarf aus charttechnischer Sicht.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle erst wieder am 6. Januar.