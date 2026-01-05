Dax steigt gen Rekordhoch - Nordex-Aktie gibt nach

Ungeachtet des US-Angriffs auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela hat der deutsche Aktienmarkt am Montag seinen positiven Jahresauftakt fortgesetzt. Gute Vorgaben kamen aus Fernost, wo die Börsen in Japan und China erstmals in diesem Jahr geöffnet hatten und deutliche Gewinne verbuchten.

Der Leitindex Dax legte etwa eine Stunde nach Handelsstart um circa 0,8 Prozent auf 24.743 Punkte zu und näherte sich damit weiter seinem Rekordhoch bei 24.771 Punkten vom Oktober, nachdem er ein starkes Börsenjahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent abgeschlossen hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Montag um 0,9 Prozent auf 31.260 Punkte.

Nordex-Aktie gibt nach

Die Aktien von Nordex knüpfen 2026 bislang nahtlos an ihr starkes Vorjahr an. Nach einem Kursplus von fast vier Prozent am Freitag ging es am Montag dann aber gut eine Stunde nach Handelsbeginn um etwa 2,1 Prozent auf 29,62 Euro nach unten.

Wie der im MDax Konzern am Montag mitteilte, seien Ende vergangenen Jahres weitere Aufträge zur Lieferung und Installation von insgesamt 73 Windenergieanlagen eingegangen. Die Kapazität liege bei insgesamt 508 Megawatt. Zum Vergleich: Das entspricht fast einem Viertel der Bestellungen des zweiten sowie des dritten Quartals.

Nordex hatte schon 2025 stark von der Nachfrage nach Windkraftanlagen im Zuge des weltweiten Ausbaus der erneuerbaren Energie profitiert. Mit einem Kursplus von fast 160 Prozent waren die Papiere unter den Favoriten im MDax gewesen.

Airbus weiter gefragt - Kreise: Lieferziel 2025 knapp übertroffen

Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen. Die im Dax notierten Papiere stiegen gut eine Stunde nach Handelsstart auf Xetra um fast 2,1 Prozent auf 208,15 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.

Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien.

(mit Material von dpa-AFX)