Dax bewegt sich kaum - 25.000 Punkte bleiben im Blick

Dax-Anleger haben am Dienstag die 25.000-Punkte-Marke im Blick. Diese könnte der deutsche Leitindex erstmals in seiner Geschichte knacken. Etwa eine Stunde nach Handelsstarts des Xetra-Handels verbuchte er ein kleines Plus von circa 0,04 Prozent auf 24.874 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um gut 0,1 Prozent auf 31.416 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand ebenso im Minus. Im Tagesverlauf achten Marktteilnehmer auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als zentraler Kurstreiber für den Dax.

Der Angriff der USA auf Venezuela verunsicherte die Weltbörsen nicht. Am US-Aktienmarkt übertraf der Leitindex Dow Jones Industrial vielmehr sogar sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt, die von einem möglichen Wiederaufbau der venezolanischen Ölindustrie profitieren könnten. Zudem ist damit die Hoffnung auf sinkende Ölpreise verbunden, was wiederum gut wäre für die Weltwirtschaft, den Inflationsdruck mindert und weitere Zinssenkungen bedeuten könnte.

Adidas unter Druck nach Doppelabstufung durch Bank of America

Die Aktien von Adidas haben am Dienstag gut eine Stunde nach Handelsbeginn unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America stark gelitten. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung für den Sportartikelhersteller um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt. Zuletzt verzeichnete die Aktie einen Verlust von etwa 6,9 Prozent.

Die Adidas-Aktie hatte in den vergangenen Wochen seit ihrem November-Tief um bis zu 14 Prozent zugelegt, wohl auch in Hoffnung auf eine vorteilhafte Wirkung der 2026 anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Cota stellte sich in einem Sektorausblick auf das neue Jahr die Frage, wo der erhoffte Aufschwung bleibt.

Er rechnet damit, dass sich die Abwertung des Sektors fortsetzen wird. Neben Adidas stufte er auch JD Sports ab, behielt aber sein neutrales Votum für den Konkurrenten Puma bei. Dessen Aktien verloren fast eine Stunde nach Handelsstart auf Xetra etwa 1,4 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)