Videoanalyse 09.01.2026
Applied Digital: Gute Zahlen, aber beim Chart ist Vorsicht angesagt
onvista · Uhr
Die Aktie von Applied Digital hat sich nach Vorlage von sehr guten Zahlen zunächst deutlich verteuert, dann aber die Tagesgewinne teilweise abgegeben.
Profitrader Martin Goersch erkennt darin durchaus eine brenzlige Lage. Wieso, darauf geht er im Video ein.
